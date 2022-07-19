Люксовые брендовые коляски: чем они лучше обычных

zmxn 19 липня 2022, 22:56

Появление в доме ребенка – радостное событие. Но оно связано с хлопотами и значительными финансовыми тратами. Покупка детской коляски – важная задача для молодых родителей. От правильности сделанного выбора будет зависеть не только удобное расположение малыша и его безопасность, но и психологический комфорт родителей. Почему не стоить экономить на транспорте для ребенка, а выбирать коляски только люксовых брендов – об этом в статье далее.

Как выбрать детскую коляску правильно

Есть разные виды изделий, но какое бы ни выбрали родители, важно обращать внимание на:

колеса – их прочность, надежность, качество изготовления, размер и особенности (надувные или монолитные), наличие тормоза и системы амортизации;

ручку – функцию регулировки по высоте или изменения угла наклона;

капюшон – способность складываться, объемность;

корзину для покупок – габариты, вместительность, удобство расположения;

аксессуары – стакан для напитков, сумка, дождевик, москитная сетка, муфта, делающие эксплуатацию колясок максимально комфортной.

Для любого из элементов детского транспорта важен материал изготовления – он определяет безопасность и долговечность конструкции, обеспечивает сохранение эстетичного внешнего вида.

Лучшие производители детских колясок

При выборе транспорта для ребенка практичные родители делают акцент на экологичности, функциональности, дизайне, качестве и ассортименте модельного ряда. Учитывая эти параметры лучшие коляски для детей производят бренды:

Britax. Качество изделий проверено годами. Коляски немецкого бренда легкие, компактные, прочные, устойчивые.

Baker. Британские коляски обеспечивают безопасность и комфорт для мамы и ребенка. Многофункциональные конструкции – отличное решение для прогулок в любую погоду.

Cam. Надежные и удобные коляски. Производятся из экологически чистых материалов с учетом последних технологических достижений.

Chicco. Высокое качество и стильный дизайн. Итальянский бренд делает акцент на разнообразии моделей, насыщенных цветах.

При выборе коляски нужно учитывать, что конструкции немецких производителей – это продуманность и надежность, английских – практичность и стильный дизайн, итальянских – изысканность и безопасность.

Преимущества брендовых колясок

Выбрать люксовую брендовую коляску – лучшее решение родителей, потому что:

используются только качественные материалы, надежные комплектующие;

отсутствуют посторонние запахи;

присутствует простота в сочетании с высоким качеством;

гарантируется долговечность эксплуатации и сохранения эстетичного внешнего вида.

Коляски люксового сегмента отличаются небольшим весом, что делает их эксплуатацию комфортной для родителей. В большом ассортименте они представлены на сайте Алло.ua – здесь можно подобрать решение для ребенка любого возраста.