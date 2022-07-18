Онлайн-казино FizzSlots лучшее место для азартных развлечений

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Данный слот раскрывает тему вечного противостояния добра и зла. Он будет интересен многим гемблерам благодаря оригинальности и уникальности. В Li Devil реализованы смелые и инновационные технологии для увеличения спроса продукта. Компания Big Time Gaming славится нестандартными решениями, которые потом становятся трендом.
Характеристики автомата «Дьяволенок»:
1. RTP (процент отдачи) – 96, 43%.
2. Бонусы: бонусная и автоматическая игра, free spins, символ разброса, дикий символ.
3. Тип: видео-слот.
4. Линии выплат: 4096.
5. Барабаны: 6.
Если вы еще не пробовали играть в казино онлайн, рекомендуем сначала испытать демо-режим, чтобы лучше разобраться в правилах, особенностях слота, а также разработать действенную стратегию для получения выгоды в дальнейшем.
При появлении 3 scatter-ов (специальных символов) запускается опция бесплатных спинов. Интересным является тот факт, что гемблер сам выбирает, какой вариант более подходящий:
1) Вариант 1 – демоны. Этот режим предполагает двенадцать бесплатных вращений. Символы, приносящие победу взрываются, а новые падают сверху. Если на 4 либо 3-м барабане выпадет wild, он будет участвовать в реакции, множитель увеличивается на один. Три таких знака в разброс во время призовой игры – плюс 6 бесплатных круток.
2) Вариант 2 – ангелы. Здесь предусматривается 7 free spins. Wild-ы остаются на своих местах. Если на одном барабане будет собрано четыре вайлда, предоставляется три дополнительных вращения без снятия денег. Если на 4 или 3 барабанах выпадет четыре специальных символа, вайлд превращается в ангельский, это значит, что выигрыш будет умножаться (начиная с х4, и с каждым вращением это значение увеличивается на 2, максимальное умножение – х12).
Кроме основной бонусной игры есть возможность активировать расширенные бесплатные крутки. Это возможно после того, как собрать 40 сердечек Scatter. Здесь тоже надо выбрать сторону, как и в двух предыдущих вариантах. При выборе демонов игра начнется с множителя на 5. А если выберете светлую сторону, фиолетовое сердце будет при каждом вращении выступать в качестве дикого символа.
Li Devi – отличная возможность развлечься и выиграть денег с хорошим настроением
В этом игровом автомате выигрышные линии составляются слева направо. Каждая комбинация приносит определенную сумму выигрыша. Если говорить об игровой динамике и сопутствующих моментов, то музыка становится оживленной, а анимация приобретает новые краски при переходе на бесплатные вращения.
Эта слот-машина понравится многим азартным людям. Потому что имеет ряд уникальных функциональных возможностей, которых нет в других моделях.
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