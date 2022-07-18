Сучасна доставка продуктів на дім та в офіс: зручно та оперативно

zmxn 18 липня 2022, 09:10

Жителі України майже щодня відвідують супермаркет. Постійно виникає потреба у їжі, речах першої потреби, різноманітних дрібницях для оселі та іншому. Багато часу покупці проводять у чергах до відділів і кас, а замість цього вони могли б відпочити чи приємно провести в родинному колі або з друзями. Сьогодні це питання досить легко розв'язати – достатньо завітати на спеціальну платформу, де купити все необхідне можна набагато швидше. Жителям та гостям Києва доступний ідеальний варіант онлайн-шопінгу, і це інтернет-магазин Заказ. У покупців є можливість замовити послугу кур’єрської доставки товарів на дім чи офіс у зручний час. Приймається готівковий та безготівковий розрахунок.

На сайті ви можете знайти багато видів продовольчої та непродовольчої продукції. На платформі можна замовити все необхідне з широкого асортименту одного з супермаркетів-партнерів:

готові страви;

продуктові набори;

побутова хімія;

гігієнічні засоби;

канцелярські товари;

текстиль;

дитячі товари тощо.

Заказ у продажу представлені найбільш актуальні товари. Весь товар сертифікований, на сайті багато позитивних відгуків вдячних клієнтів стосовно високої якості.

Дизайн сторінки простий та зручний для користування. Для пошуку та вибору використовується пошуковий рядок або система фільтрації. Ціна, вказана у товарній картці під фото відповідного продукту, є актуальною. В акційних позиціях цінник має відмінний від решти колір. Про наявність знижок також можуть свідчити прапорці біля фото або інші особливі позначки. Для більшої економії споживачів акційні пропозиції зібрані у відповідному розділі.

Зручна доставка товарів в офіс і додому

У сучасної людини не завжди є можливість у будь-який час бігти до магазину, щоб купити, наприклад, свіжий обід. Тоді на допомогу приходить онлайн-шопінг та надійний сайт компанії Zakaz. В асортименті магазинів ви знайдете готові страви за приємними цінами. З замовленням легко впорається навіть дитини: товари легко додаються до кошика. Потрібно лише вказати необхідні дані та вибрати варіант “з доставкою на дім”. Споживач може вказати зручний час та місце прибуття кур’єра.

Вартість покупки та послуги доставки сумується, її можна побачити у вікні замовлення. Ціна транспортування залежить від відстані від обраного супермаркету до вказаної в анкеті адреси проживання чи місцезнаходження офісу клієнта. Покупець може самостійно забрати кошик в обладнаних окремих касах. Споживачам, які мешкають за Києвом, товари доступні до відправки посередництвом “Нової Пошти”. Більш детальну консультацію нададуть оператори контакт-центру. Телефони для довідок вказані на сайті.

Сервіс Заказ юа допоможе вам зекономити час та подарує приємні емоції. Дозвольте собі зайнятися улюбленими справами та не відволікатись на нудний шопінг!

За матеріалами: zakaz.ua