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Работа таксистом — интересный способ заработка и одна из самых востребованных вакансий в последнее время. Эта работа дает возможность каждый день знакомиться с новыми интересными клиентами и обеспечивает хороший заработок, в основном зависящий от приверженности водителя. Это работа, которую может выполнять любой человек в возрасте 18 лет и старше, имеющий водительское удостоверение категории B. Отметим, что работа в такси со своим авто. становится все более популярной. Так как здесь можно заработать весьма пристойные деньги.
Независимо от того, хотим ли мы быть водителем по контракту или вести собственный бизнес по приложению мы должны иметь правильно оборудованный автомобиль. В таком транспортном средстве должно быть как минимум 4 пассажирских места и доступ к багажнику снаружи. В обязательное оснащение также должна быть подсветка в багажном отделении, запасное колесо или ремкомплект (можно на выбор), знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель, последние пункты входят в обязательный состав любого авто. Водитель также должен создать учетную запись в приложении на своем телефоне или иметь легальный таксометр. Автомобиль должен быть полностью исправлен и чист.
Работая таксистом на своем автомобиле можно заработать большие деньги. Если работать полный график, как и на обычной работе, выезжать на те выезда, которые не все хотят ездить, то можно заработать даже 60 тысяч гривен. Многое зависит от того, в каком городе вы будете работать и того, какой автомобиль у вас есть. По второму пункту есть два нюанса, чем выше класса автомобиль, тем больше денег вы будете получать за поездку, второй момент – расход топлива, чем он у вас ниже, тем больше денег будет доставаться вам, а не идти за заправку.
Главные преимущества работы с приложениями:
Bolt можно назвать альтернативой традиционным такси. Bolt предоставляет услуги пассажирских перевозок, отличающиеся привлекательным прейскурантом и современным сервисом. В отличие от классических такси, нам не нужно ждать подключения к диспетчерской, чтобы заказать поездку. Все происходит посредством приложения. Как для вызова автомобиля, так и для того, чтобы работать на компанию. Все очень удобно и просто.
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