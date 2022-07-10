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Работа в такси со своим авто

zmxn 10 липня 2022, 17:43
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Работа таксистом — интересный способ заработка и одна из самых востребованных вакансий в последнее время. Эта работа дает возможность каждый день знакомиться с новыми интересными клиентами и обеспечивает хороший заработок, в основном зависящий от приверженности водителя. Это работа, которую может выполнять любой человек в возрасте 18 лет и старше, имеющий водительское удостоверение категории B. Отметим, что работа в такси со своим авто. становится все более популярной. Так как здесь можно заработать весьма пристойные деньги.

Требования к такси

Независимо от того, хотим ли мы быть водителем по контракту или вести собственный бизнес по приложению мы должны иметь правильно оборудованный автомобиль. В таком транспортном средстве должно быть как минимум 4 пассажирских места и доступ к багажнику снаружи. В обязательное оснащение также должна быть подсветка в багажном отделении, запасное колесо или ремкомплект (можно на выбор), знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель, последние пункты входят в обязательный состав любого авто. Водитель также должен создать учетную запись в приложении на своем телефоне или иметь легальный таксометр. Автомобиль должен быть полностью исправлен и чист.

Сколько можно заработать

Работая таксистом на своем автомобиле можно заработать большие деньги. Если работать полный график, как и на обычной работе, выезжать на те выезда, которые не все хотят ездить, то можно заработать даже 60 тысяч гривен. Многое зависит от того, в каком городе вы будете работать и того, какой автомобиль у вас есть. По второму пункту есть два нюанса, чем выше класса автомобиль, тем больше денег вы будете получать за поездку, второй момент – расход топлива, чем он у вас ниже, тем больше денег будет доставаться вам, а не идти за заправку.

Главные преимущества работы с приложениями:

  • Гибкий график, можно работать по индивидуальному графику,
  • Работа без простоя,
  • Нулевая комиссия,
  • Приятные бонусы от компаний, например Bolt предлагает весьма интересные условия.

Что такое Bolt

Bolt можно назвать альтернативой традиционным такси. Bolt предоставляет услуги пассажирских перевозок, отличающиеся привлекательным прейскурантом и современным сервисом. В отличие от классических такси, нам не нужно ждать подключения к диспетчерской, чтобы заказать поездку. Все происходит посредством приложения. Как для вызова автомобиля, так и для того, чтобы работать на компанию. Все очень удобно и просто.

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