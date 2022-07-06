4 популярных мифа о Форексе

zmxn 06 липня 2022, 00:04

Торговля на валютном рынке Forex является довольно привлекательной сферой деятельности. Особенно она интересна для тех, кто хочет зарабатывать с гибким графиком. Здесь для этого созданы идеальные условия. Участникам предлагается обширный выбор удобных платформ для торгов, а также возможность проводить транзакции с любой точки мира. Но, вместе с этим существует несколько популярных мифов о финансовом рынке. Мы поможем развеять их, после чего вы сможете смело для Форекс скачать программу и попробовать один из перспективных способов заработка.

Нестандартные стратегии приводят к успеху

На Форексе трейдеры используют самые разные схемы торгов. Кто-то создает индивидуальный вариант, кто придерживается традиционных схем, а кто-то предпочитает нетрадиционные стратегии. В последнее время появилось много слухов о том, что самыми успешными являются именно нестандартные варианты. Некоторые трейдеры уверены, что именно они гарантируют успех в любых сделках.

Но, на деле не все так просто. Если углубиться в механизм работы валютного рынка, то можно понять, что хорошую прибыль можно получить с любой стратегией. Главное – грамотно оценить ситуацию и свои финансовые возможности. Более выгодным решением в этом случае станет адаптация уже известных стратегий к текущим изменениям на валютном рынке.

Успех обеспечивается только круглосуточным слежением за показателями

Появление этого мифа вполне закономерно, поскольку трейдеры действительно прилагают много усилий во время торговли и стараются не упускать удачные моменты для сделок. При чем сам рынок работает 24/7, а участникам доступны мобильные приложения, обеспечивающие доступ к нему. Но, опытные трейдеры подтверждают, что вовсе не обязательно следить за показателями круглосуточно.

Многие участники получают вполне достойную прибыль, просто совершив несколько сделок в конце дня. Секрет их успеха обычно заключается в тщательно продуманной стратегии, которая рассчитана на определенный период. Кроме этого, специалисты рекомендуют обратить внимание на новую систему, в которой используются роботы. Они могут совершать сделки вместо трейдера на протяжении дня.

Форекс тесно связан с мошенничеством

Так могут подумать только те, у кого каждая новая сделка приводит к убытку. Многие в этом случае пытаются обвинить именно площадку в своих неудачах. Поэтому сразу находят сотни причин, которые, по их мнению, подтверждают фальсификации на рынке. В реальности эти домыслы просто не имеют подтверждения. Ведь все стороны на валютном рынке Форекс присоединяются в равном положении и на равных правах.

Более высокое кредитное плечо обеспечивает хорошую прибыль

Этот миф имеет две стороны. Если выбрать более высокое кредитное плечо, то сделка окажется особенно прибыльной. Но, это работает далеко не всегда. В реальных торгах бывает так, что использование высокого показателя без детального изучения основных механизмов маржинальной торговли приводит к серьезным потерям.

В этом случае присутствует мультипликативный эффект. Чем больше размер потенциального дохода, тем выше риск потерь. Это стоит понимать всем, кто хочет начать работу на валютном рынке. Здесь удача приходит к тем, кто тщательно изучает принципы торговли на Форексе, а также следит за изменениями на рынке.

Еще одним важным нюансом торговли на валютном рынке является эмоциональная составляющая. Многие начинающие трейдеры часто совершают сделки на эмоциях, увидев нереально выгодное предложение. Но, в последствии оказываются ни с чем. Чтобы избежать подобных последствий и все-таки заработать определенную сумм, необходимо ответственно подходить к процессу и продумывать действия наперед.