Parimatch: за розширення, але не за будь-яку ціну

zmxn 05 липня 2022, 14:41

Беттінг-компанія Париматч протягом майже 30 років пропонує клієнтам якісний продукт у сфері букмекерської діяльності та послуг онлайн казино. Географія покриття з 2004 року неухильно розширювалася. Однак після подій 24 лютого 2022 р. Parimatch звернув свою діяльність на території Росії. Не бажаючи мати нічого спільного з агресором, керівництво компанії негайно відкликало франшизу та повністю заблокувало доступ до використання будь-яких технічних процесів. Так само рішуче були розірвані відносини з представниками республіки Білорусь.

Принципи відповідальної гри

Основна діяльність здійснюється для клієнтів України, де з 1994 по 1998 р. було відкрито багато наземних пунктів для прийому ставок. А з 2000 р. запущен сайт компанії. Отримана у 2014 році на території Кюрасао ліцензія перевела діяльність холдингу в абсолютно праве поле, а ліцензування у 20021 році в Україні дозволяє говорити про те, що Паріматч є першим офіційним букмекером у країні.

Дбаючи своїх клієнтів, представники майданчика стали пропонувати гравцям будувати відносини на принципах відповідальної гри. Багатьох клієнтів вразив той факт, що амбасадором відповідальної гри став славетний чемпіон України з боксу Олександр Усик. Правила не з безликого сайту, а з вуст легенди українського спорту допомагають клієнтам зупинитися, не доходячи до критичної межі. Загалом гравцям радять взяти паузу, якщо вони помітили таке:

азартні ігри починають заважати нормальному повноцінному життю;

гра стала єдиним способом провести дозвілля;

виникли застереження щодо залежності з боку оточуючих;

доводиться вдаватися до сум, взятих у позику, щоб продовжувати улюблену розвагу;

коли замість слова “зупинитися” у мозку виникає “відігратися”!

Незважаючи на те, що дотримання цих правил гравцями, може позбавити Париматч потенційних клієнтів, компанія готова піти на фінансові збитки, якщо йдеться про лудоманію. Азартні ігри, ставки на спорт — чудова розвага та непоганий спосіб поповнити свій бюджет. Але якщо виникла залежність, необхідна перерва та допомога фахівців.

Реальна допомога клієнтам, що “загралися”

Дуже красномовно виглядає факт, що бетторам, які вирішили пройти реабілітаційний період, служба підтримки пропонує кілька варіантів:

встановити ліміт на всю суму депозиту;

обмежити суму одиничної ставки;

скористатися системою самообмеження;

і навіть повністю закрити ігровий рахунок!

Все це дуже яскраво демонструє, що для компанії Паріматч у пріоритеті. Така політика дозволяє розвиватися далі, дарувати позитивний настрій клієнтам. Завдяки гуманному підходу щодо відвідувачів сайту багато відомих спортсменів готові співпрацювати з холдингом.