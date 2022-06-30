Как правильно подобрать пульт для телевизора: советы и рекомендации

zmxn 30 червня 2022, 08:45

Пульт дистанционного управления рассчитан на продолжительную работу, но часто он просто теряется, заливается чаем или его повреждают домашние животные. Пользоваться телевизором без устройства очень неудобно, а во многих случаях и невозможно. Если ваш пульт вышел из строя или потерялся, то не стоит отчаиваться. В большинстве случаев можно найти такой же или просто приобрести универсальный, который будет даже удобнее оригинального. Рассмотрим, как это правильно сделать.

Первым делом вам нужно определиться с тем, какой именно у вас телевизор. Важно знать не только название производителя, но и его модель. Например, Samsung UE32N5000AUXUA или Philips 48OLED806/12. Найти полное название можно на коробке, если она сохранилась, в инструкции или же на корпусе ТВ (обычно оно расположено сзади на бирке). Запишите его или сфотографируйте, потому что придется указывать модель при поиске подходящего пульта. Кстати говоря, иногда название телевизора печатается на самом управляющем устройстве, но со временем надпись может стереться или выгореть на солнце.

Как правильно подбирать

После того как вы узнали точное название и модель, вам стоит зайти на специализированные сайты, которые продают пульты для телевизоров. Вы без труда найдете их в интернете, введя соответствующий запрос. Если не получается, то рекомендуем вам поискать на pulti.ua. Это один из крупнейших порталов, который продает ПДУ. Здесь можно найти устройства для любых телевизоров и недорого заказать их с доставкой по всей Украине.

Если вы знаете модель, то зайдите на сайт, который продает ПДУ, и попытайтесь найти нужное устройство самостоятельно. Сделать это можно через меню навигации или «поиск». Если не получается, то обратитесь к менеджеру — он ответит на все вопросы и поможет подобрать подходящий пульт. Что делать, если ТВ старый или редкий, и ПДУ к нему просто нет? Тут возможны два выхода:

Попробовать подобрать другое устройство, которое схоже с имеющимся. Отметим, что некоторые приборы являются взаимозаменяемыми, поэтому можно использовать аксессуары от других телевизоров. При этом вполне возможно, что некоторые специфические кнопки не будут работать. Например, те, которые вызывают открытие «Нетфликс» или перемотку в плеере. Приобрести универсальное устройство. Зачастую это будет оптимальным вариантом. Универсальные модели подходят для большинства телевизоров, они более удобны в эксплуатации и зачастую стоят в несколько раз дешевле, чем оригинальные.

Какой именно вариант выбрать? Решать только вам. Конечно, лучше иметь оригинальный ПДУ, поскольку он и привычнее, и рассчитан на определенную модель, поэтому работает без всяких нареканий. Но не всегда возможно подобрать и купить именно его. Особенно если телевизор старый, привезен из Европы и пр.

Плюсы универсальных устройств

К достоинствам данного оборудования относятся:

Доступная цена. Не секрет, что оригинальные изделия могут стоить дорого, поскольку они сертифицированы, реализуются через официальные сервисные службы и пр. Универсальные модели обычно более доступны, поэтому вы сможете приобрести их без всяких проблем. Удобство использования. Оригинальные ПДУ могут иметь множество лишних клавиш, которыми никто не пользуется. Например, вызов телетекста, управление ДВД-проигрывателем, остановка кадра и пр. В универсальных нет ничего ненужного, они компактнее, эргономичнее и более просты в эксплуатации. Возможность привязки к разным аксессуарам. Это очень удобно, если у вас несколько устройств в доме. Например, телевизор, проигрыватель дисков, мультимедийный центр и пр. Ими можно управлять с одного прибора. Простота настройки. Универсальные модели необходимо подстроить под ваше оборудование, но никаких проблем это не вызывает. Изучите инструкцию, чтобы все сделать правильно. Процесс занимает буквально пару минут. Большой выбор моделей. Благодаря этому вы сможете выбрать изделие не только нужной формы и размеров, но и с интересующими вас функциями. Например, с голосовым поиском и пр.

Именно поэтому универсальные модели и пользуются популярностью. Они действительно удобны и практичны в эксплуатации, поэтому мы рекомендуем остановиться именно на них. Если у вас остались какие-то вопросы, задайте их менеджеру перед покупкой — он поможет вам подобрать подходящие устройства и порекомендует самые практичные варианты.