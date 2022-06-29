Чем отличаются регулярные семена конопли от феминизированных и какие лучше выбрать?

zmxn 29 червня 2022, 00:35

Современный рынок семян каннабиса богат на сорта, предусматривающие регулярную или феминизированную основу. Если вы хотите убедиться, насколько широк выбор, вот ссылка – только на одном сайте представлены сотни наименований марихуаны. Естественно, что потребители, особенно новички, теряются: ассортимент настолько огромен, что без тщательного изучения характеристик и отзывов остановиться на каком-то определенном сорте сложно.

В данной статье мы расскажем о регулярных и феминизированных семечках, разберемся, чем они отличаются между собой. Таким образом, даже неискушенный покупатель получит понимание особенностей обоих видов и сможет подобрать оптимальный для себя вариант.

«Фемки» и «регуляры»: в чем разница?

Регулярные семена дают растения, из которых вырастают растения обоих полов. В основном, соотношение мужских и женских кустов составляет 1:1. В некоторых случаях бывают отклонения, но они не настолько существенны, чтобы акцентировать на этом внимание. Для гроверов присутствие мужских особей часто оказывается проблемой – они способствуют опылению «девочек», что губительно для урожая.

Для того, чтобы соцветия оставались неопыленными, приходится уничтожать мужские кусты. Но что делать, если нет опыта, и различать пол растений не получается? – В этом случае рекомендуем покупать феминизированные сорта. Если вы решились, то на сайте errors-seeds.com.ua, в соответствующем разделе,найдёте достойный перечень «фемок».

И непосредственно о феминизированных культурах:

99% проросших семян – женские особи;

зернышки заготавливают только после тщательного отбора растений и их клонирования;

женские кусты не требуют оплодотворения;

гибриды отличаются универсальностью и повышенной производительностью;

обеспечивают усиленное воздействие;

имеют концентрированный вкус и способствуют ментальному удовольствию.

Опыляемая марихуана не демонстрирует такой оригинальности вкусовых и ароматических свойств. Воздействие феминизированного каннабиса на порядок длительнее, если сравнивать с регулярным.

Советы по выбору

Отметим, что мужские сорта конопли – это не об урожае. Они необходимы исключительно для того, чтобы выводить новые гибриды. Большинство гроверов такой цели перед собой не ставят, поэтому феминизированные семена для них более привлекательны.

Итак, дадим два совета, которые помогут если не выбрать сорт, то хотя бы понять, в каком направлении двигаться:

регулярные семена стоит покупать, если по какой-то причине нужны мужские растения наряду с женскими;

если вы не имеете навыков и не умеете различать женские особи от мужских, лучше выбирать из феминизированных разновидностей.

В контексте рекомендаций нельзя не упомянуть о том, что «регуляры» стоят на порядок дешевле «фемок». При этом не нужно считать, что они «сдают позиции» – в большинстве регулярные растения дают хорошие, качественные плоды. Да, требуют оптимального освещения, но в аутдоре зарекомендовали себя неплохо.

Где покупать семена конопли?

При покупке важно интересоваться репутацией продавца. Только надежные сидбанки предлагают оригинальный продукт. Например, обращаясь в интернет-магазин Errors Seeds, клиенты не рискуют получить подделку – семки соответствуют всем заявленным на сайте характеристикам. Бывают случаи, когда стремление сэкономить приводит к существенным убыткам. Никакая трудоемкая забота не компенсирует низкое качество семян. А вот при ответственном выборе зерен цена окупается за короткий период.

Если остались вопросы, не стесняйтесь их задавать продавцу – большинство магазинов имеют в штате опытных консультантов.