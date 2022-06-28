Грузоперевозки по Киеву от компании «Moving-Expert»: отзывы, опыт сотрудничества

zmxn 28 червня 2022, 08:57

Если вам необходима перевозка вещей или организация переезда в Киеве, то мы уж точно не можем оставить наших клиентов наедине с подобными проблемами. Даже в столь непростое время мы продолжаем профессионально заниматься перевозками различной техники, мебели, стройматериалов, а также организацией различного рода переездов. Уже не первый год мы оказываем широкий спектр услуг в сфере грузовых перевозок в Киеве. Ещё ни один человек или компания, которая сотрудничала с нами, не имела претензий по какому-либо аспекту в нашей работы или нареканий по тарифам, которые во время войны остаются наиболее доступными.

Для тех кто ещё не в курсе или вы решили к нам обратиться впервые по поводу перевозок, то мы имеем в наличии собственный автопарк с транспортными средствами, что готовы к работе с любым грузом, для перевозки его из точки А в точку Б.

Штат опытных квалифицированных сотрудников поможет скоординировать всю работу и решить поставленные клиентами задачи в кратчайшие сроки. В вашем распоряжении будут как и транспортные средства, которые готовы привозить малогабаритные грузы, так и грузы крупного калибра.

Отзыв о компании “Moving-Expert”

А теперь мы бы хотели предоставить вам один из отзывов о нашей компании, автор которого лично попросил нас его опубликовать, чтобы у людей было представление о том, что из себя представляет работа от Moving Expert:

"Меня зовут Алексей, и уже достаточно продолжительное время я сотрудничаю с транспортно-экспедиционной компанией Moving Expert. Свой взор я кинул на эту компанию первоначально по причине того, что она предлагала адекватные цены, а также обширный список услуг, что не могло меня не устраивать на момент знакомства.

Уже несколько лет я работаю в связке с данной компанией, и невзирая на нестабильную ситуацию в стране, мы продолжаем тесно сотрудничать. Благодаря этой компании, все транспортировки грузов которые осуществлялись, были выполнены с большой аккуратностью, компетентностью и оперативностью, чему могут многие позавидовать, особенно в нынешнее время, когда компании-конкуренты желают как можно больше нажиться на своих клиентах, предоставляя услуги по завышенным тарифам. Мне бы хотелось, чтобы люди обращали внимание на эту компанию, и чтобы они понимали что в беде их не оставят, а на логистов можно положиться со стопроцентной уверенностью. Мне остается пожелать успехов и выдержки!"

Показатель успеха

Что касается наших успехов и результатов на практике, то совсем недавно мы смогли осуществить офисный переезд по Киеву, работа заняла всего два дня, при том что приходилось браться за работу с комплексным подходом ко всему, занимаясь сборкой и разборкой, что может показаться кому-то не под силу, но это уж точно не про нас. Офис насчитывает 100 рабочих мест, и уже сейчас люди продолжают выполнять свою работу на новом месте, потому что смогли вовремя воспользоваться нашими услугами не переплачивая в других компаниях. Грузовые перевозки Moving Expert – показатель качества и приемлемой цены, обратитесь в нашу компанию и убедитесь сами.