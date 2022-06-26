Средства на экзему: что делать при болезни

zmxn 24 червня 2022, 14:52

В настоящее время все большее число взрослых и детей борются с различными видами кожных заболеваний, некоторые из которых часто носят аллергический характер. На такое положение вещей, безусловно, влияет изменение окружающей среды, а также увеличение количества загрязняющих веществ. Когда на вашей коже начинает появляться сильное покраснение, сопровождающееся шишками и сильным зудом, очень вероятно, что вы имеете дело с экземой— это общий термин для дерматологических состояний, которые могут быть вызваны как внешними, так и внутренними факторами. Лучшим решением на эту проблему будет lotion for eczema или лосьон на экзему. Как решить проблему?

Как лечить экзему

К сожалению, экзема, как и атопический дерматит, полностью не излечима. Поскольку ее первопричина еще не известна, вылечить экзему до сих пор невозможно. Лечение экземы в основном симптоматическое, прежде всего за счет облегчения симптомов. Если у нас появляются симптомы, которые могут указывать на экзему, нашим первым шагом должен быть визит к дерматологу. Стоит помнить, что существуют и другие кожные заболевания, симптомы которых могут поначалу напоминать экзему, но лечение у них совершенно иное. Заболевание, с которым мы имеем дело, будет проверено дерматологом.

Можно выделить 3 фазы течения болезни:

острая фаза – сильная эритема, появляющаяся через несколько часов после контакта с аллергеном. Имеются мелкие и гнойные пузырьки, а также экссудат;

подострая фаза – эпидермис отслаивается и на месте эритемы образуются характерные струпья;

хроническая фаза – возникает после длительного воспаления, которое в свою очередь приводит к гипертрофии эпидермиса и очень интенсивному шелушению. При этом возникает сильный зуд, приводящий к расчесыванию очагов поражения, в результате чего появляются вторичные высыпания.

Что лучше всего помогает при экземе? Как уже было сказано, единого лекарства от этого вида дерматоза не существует, а само лечение, в зависимости от выраженности симптомов, может быть местным или общим. Для местного лечения в основном используют мази, кремы или бальзамы от экземы - eczema lotion, содержащие стероиды. При появлении бактерий вместе с экземой рекомендуется использовать антисептические препараты.

Если местное лечение экземы не приносит улучшения, назначают общее лечение. Часто используются антигистаминные препараты, иммунодепрессанты или антибиотики. Из-за их сильного действия не следует превышать рекомендуемую дозу и не следует применять дольше, чем это необходимо. В общем лечении также часто применяют противоаллергические препараты, благоприятен прием кальция и аскорбиновой кислоты.