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Что изучают на курсах графического дизайна

zmxn 25 червня 2022, 16:02
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Для большинства людей работа графическим дизайнером — это возможность использовать Photoshop или любую другую графическую программу. Да, знание инструментов — важная часть работы, но есть гораздо более важные вещи. Если вы запишитесь на онлайн курсы графического дизайна, то узнаете не только об этом. В ходе курса вы изучите принципы дизайна, которые должен знать каждый графический дизайнер и новичок.

В ходе курса вы будете обсуждать темы, связанные с композицией, цветом и текстом. Обучение ориентировано в первую очередь на начинающих графических дизайнеров, которые хотят сосредоточиться на проектах, предназначенных для полиграфии, рекламной индустрии или использующих их в Интернете.

Что изучают на курсах:

  • создание визуальной иерархии проекта,
  • передача информации с помощью языка дизайна,
  • использование цветовых схем,
  • построение правильной композиции проекта,
  • использование цветовой психологии,
  • комбинирование, подбор шрифтов и правил типографики,
  • работа со вспомогательными сетками,
  • анализ элементов графического дизайна.

Композиция

Композиция похожа на скелет проекта. Она решает вопрос о расположении элементов и их взаимоотношениях. В значительной степени именно она определяет прием вашего проекта. На курсах вы научитесь тщательно анализировать каждый элемент дизайна с точки зрения положения или пластического баланса. Вы также изучите композиционные диаграммы, которые облегчат вам расположение объектов в проекте. Вы узнаете, что такое визуальная иерархия и как умело передавать информацию с помощью композиций.

Цвет

Как подобрать цвета по определенным правилам и цветовым схемам? Каково более глубокое значение основных цветов? Эта информация поможет вам создать гармоничный и привлекательный по цвету дизайн. На курсах вы изучите психологию цвета и то, как более умело передать эмоции, связанные с создаваемой вами графикой. Вы узнаете, что такое комплементарные цвета, и получите много ценных советов при их выборе.

Типография

Трудно представить графический дизайн без текста. Вот почему знание принципов типографики необходимо каждому графическому дизайнеру. В ходе курса вы узнаете, на что обращать внимание, чтобы лучше всего распознавать характер шрифтов. Вы увидите, как подобрать шрифт к характеру ваших проектов, и узнаете правила комбинирования шрифтов.

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