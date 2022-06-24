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Легкий старт в программировании: с чего начать обучение

zmxn 24 червня 2022, 10:13
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Программирование сегодня — одна из наиболее популярных сфер деятельности. Именно в IT часто пытаются перейти люди, получившие образование в другой сфере, но разочаровавшиеся в профессии. С чего же начинать такой переход и как легче всего стартовать в сфере IT? 

Чтобы ответить на эти вопросы, важно для начала понять, чем именно вы хотите заниматься и сколько времени готовы уделить получению новых знаний. От этого зависит, нужно ли вам обучение JavaScript, Python, PHP или стоит уделить внимание чему-то другому. 

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Как стартовать правильно 

Прежде чем начинать обучение, определитесь, чем именно вы хотите заниматься. «Программист» — понятие обширное и малосведущие в этой области люди вкладывают в него совершенно разные значения. Поскольку всему и сразу научиться невозможно, стоит заранее определиться с тем, чем хотелось бы заниматься в дальнейшем. Среди наиболее популярных направлений разработчиков, такие: 

  • фронтенд;
  • бэкенд;
  • фулстек;
  • веб;
  • android; 
  • ios.

Для каждого направления потребуется свой набор знаний и инструментов, хотя в некоторых областях они пересекаются. 

К примеру, Frontend-разработчик занимается разработкой пользовательского интерфейса приложения или сайта. Именно он отвечает за удобство навигации, визуальную привлекательность и эргономику. Эта область считается наиболее простой для входа в IT, а начинать обучение тут стоит именно с JavaScript, HTML и CSS. Конечно, кроме этого выучить придется еще много всего, и это займет какое-то время. 

Стоит ли идти на платные курсы 

Иногда можно услышать мнение, что платные курсы в сфере программирования — это бесполезная трата денег, ведь все материалы можно с легкостью отыскать в свободном доступе. Доля правды в этом, конечно, есть, вот только, не имея опыта и хотя бы базовых знаний, разобраться будет очень непросто. 

Пользуясь бесплатными источниками, сложно понять, то ли вы изучаете и на что еще нужно обратить внимание. Пытаясь применять полученные знания на практике, вы не сумеете понять, какие ошибки допускаете и как их избежать. Такое псевдообучение может занять несколько лет. 

Приобретая хороший платный курс, вы получаете структурированные знания, помощь и консультации преподавателя, а также море практики, без которой качественное обучение невозможно. Только регулярное выполнение домашних заданий и тщательный разбор ошибок поможет в относительно короткий срок овладеть основами профессии и найти первых клиентов в новой сфере деятельности. 

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