 Париматч вход: мобильная версия или приложение

zmxn 16 червня 2022, 16:03

Parimatch стала первой среди украинских компаний, получивших государственную лицензию на букмекерскую деятельность после легализации рынка азартных игр. За без малого 30 лет работы контора зарекомендовала себя проверенным партнером, аккуратно выполняющим обязательства перед клиентами. Делать ставки на сайте БК можно как со стационарного компьютера, так и с девайса. Для желающих осуществить в Париматч вход мобильная версия столь же удобна, как и десктоп. Интерфейс и дизайн немного отличаются, но в целом пользователю доступны все главные возможности.

Заключать пари можно в любом современном браузере, установленном в смартфоне или планшете. Игровая линия Parimatch предлагает сотни событий из десятков видов спорта. Повышенное внимание уделяется киберспорту. Ставки принимаются как до начала соревнования, так и в режиме Live. К каждому событию прилагается подробная аналитика и статистика, в большинстве случаев можно следить за ходом матча в прямом эфире. Кроме букмекерской деятельности, контора предлагает следующие развлечения:

казино (игровые автоматы);

казино (столы с Live-дилерами);

пари на ТВ-передачи;

быстрые игры.

Для клиентов Париматч вход в мобильную версию ничем не отличается от авторизации на официальном сайте. Нужно указать телефон, адрес почты или номер счета, присвоенный при регистрации, и ввести пароль. Есть опция восстановления пароля на случай, если не удается его вспомнить.

Приложение Пари Матч: скачать на iOS или Android

Кроме игры в браузере, пользователи устройств на Android и iOS могут делать ставки через удобное приложение. Программу для Андроида можно загрузить прямо на сайте букмекера. Порядок установки при этом будет следующим:

На сайте Пари Матч скачать загрузочный файл APK. Зайти в настройки безопасности смартфона и разрешить инсталляцию неопознанного ПО. Запустить установку. Дать согласие на обработку данных, запрашиваемых системой. Дождаться завершения инсталляции, авторизоваться или открыть новую учетную запись (только при условии отсутствия действующего аккаунта).

Установка для iOS проходит по той же схеме, только не нужно ничего менять в настройках, так как файл загружается из магазина App Store. Игра в приложении точно окажется выгодной, если приходится платить за объем израсходованного трафика. Любители подолгу изучать статистику или смотреть прямые трансляции могут существенно сэкономить по сравнению с использованием браузера. Программа также обеспечивает более быструю связь при нестабильном интернет-соединении и самостоятельно находит зеркала, когда главный сайт недоступен.

Приложение Пари Матч скачивать нет смысла, если на телефоне стоит другая операционная система или его технические характеристики не соответствуют минимальным требованиям установки. В таком случае игра через браузер становится безальтернативной.

Автор: Алеша Каппер - alyoshakapper@gmail.com