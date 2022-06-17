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История развития компании, которая повлияла на украинский рынок топлива

zmxn 17 червня 2022, 08:32
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Осенью этого года компании WOG исполнится 22 года, рассказываем о появлении первых АЗС и о других знаковых событиях. Все эти годы АЗК Вог уверенно лидирует в отрасли, успешно развивается и внедряет новейшие технологии.

Деятельность компании началась с открытия первой заправки в Волынской области (пос.  Цумань). Спустя 3 года к сети прибавилось 272 автозаправочных пункта. 

За короткое время торговая марка WOG получила звание «Золотой бренд Украины» (2005 год). В 2006 году компания начала расширять сеть через строительство собственных автозаправочных станций. В 2008 году разработана сеть автомоек Dolfin. В том же году компания выпустила новый бензин 95-го поколения, а через год – бензин МУСТАНГ-100.

В 2010-2011 годах АЗС WOG стала победителем номинации «Сеть заправок года». В 2014 году компания выпускает инновационный продукт – брендированный газ LPG MUSTANG. С 2016 года в поездах Intercity и Intercity+ запущена работа WOG Cafe.

2019 год выдался плодотворным, закончилось строительство заправок в Днепре и уютных кафе в Одессе и Львове.

Финансовые победы WOG

Первое крупное достижение в плане финансов АЗК ВОГ случилось в 2011 году, тогда прибыль компании составила почти 17 млрд грн. Вошла в десятку "200 крупнейших компаний Украины" WOG заняла 10 место. 

На этом команда “зеленых заправок” не остановилась и в 2020 году увеличила прибыль до 28 млрд грн из которых около 25% приносит сотрудничество с железной дорогой Украины и продажи WOG Cafe.

Издание Forbes в 2021 году в списке "100 самых больших компаний страны" выделило 19 место.

Каким должен быть современный АЗК?

Последующие два года WOG усердно занималась развитием фудзон, в этом совладельцу компании Степану Ивахиву помог известный ресторатор Дмитрий Борисов. Ивахив закупил современные кофемашины, а Борисов усовершенствовал и расширил меню WOG Cafe. Благодаря этому можно заправить не только бак автомобиля, но и желудок. Сегодня, конкуренция на рынке очень высока, поэтому не просто удержать клиента одним только топливом. По словам директора отдела маркетинга WOG – Виталия Староминского, постоянные инновационные решения значительно упрощают обслуживание клиентов и делают нахождение на АЗС комфортнее и безопасней. Современная заправка – это универсальный комплекс с качественным топливом и другими разноплановыми услугами:

  • питание;
  • продажа автомобильных товаров;
  • обналичивание средств с банковской карты на кассе;
  • уборные;
  • мини отделение почты и другое.

Именно поэтому WOG остается на лидирующих позициях, компания с каждым днем развивается, делает все, чтобы угодить клиенту. Первое полугодие 2021 года показало, что за это время в Украину было импортировано 99 тысяч тонн топлива.

Знаковые события компании WOG

  1. Проект «найкавовіша кава» в 2014 году открыл кофейную культуру на заправках Украины.
  2. ВОГ стала первой компанией, которая открыла кафе вне заправочной станции (2015 год, г. Киев, ул. Льва Толстого).
  3. Первая АЗК, открывшая кафе в аэропорту.
  4. Одни из первых установили зарядки для электрокаров.
  5. Собственное мобильное приложение WOG PRIDE с полезным функционалом.
  6. Бесконтактная заправка бака, не покидая авто.
  7. Крупнейший импортер нефтепродуктов в Украине.
  8. АЗК в Одессе «Нерубайское» – самое крупная станция в стране и вторая по величине в Европе. 
  9. Возможность покупки страхового полиса онлайн.
  10. Уникальные предложения для клиентов на топливо и другую продукцию.
  11. Специальные топливные карты для бизнеса.

Банкротство WOG – правда или ложь?

Безусловно, чтобы оставаться конкурентоспособными и процветать необходимы немалые вложения, «ВОГ ТРЕЙДИНГ» не исключение, Степан Ивахив обратился в банк за помощью, где ему не отказали и выделили кредитные средства. Деньги пошли на улучшения качества продукции и клиентского обслуживания, а также на строительство новых АЗС. Чтобы побыстрее рассчитаться, предприниматель запросил у банка реструктуризацию долгаКомпания ВОГ согласно договору выполняет все кредитные обязательства четко по срокам, а в прошлом году владельцы компании опровергли слухи о банкротстве, показав слаженную работу команды и развитие WOG.

Нынешняя деятельность WOG 

На 2022 год структура компании состоит из: 20 нефтебаз, около 400 заправочных станций по Украине, WOG Cafe, WOG Market на самих АЗС и в аэропортах Киева, Одессы и Львова. Каждый день персонал обслуживает примерно 250 тысяч человек в 24 областях страны. Поставляемое топливо Литвой и Румынией проверяется на каждом этапе доставки с помощью внедренной WOG системы контроля качества нефтепродуктов.

В условиях войны возникли проблемы с поставкой топлива, компания WOG постепенно восстанавливает свои силы и одна из первых повысила лимит на продажу бензина. С начала июня 2022 года клиенты, имеющие карточку PRIDE WOG могут наполнить бак на 40 литров один раз в сутки, без карты на 20 литров. Таким способом можно обеспечить большое количество людей топливом и значительно уменьшить очереди и спекуляции с горючим.

WOG — это огромная компания девиз которой “ездят не машины, а люди”. ВОГ всегда была ориентирована на пожелания людей, это правило касается и сотрудников компании. На сегодняшний день, работает около 7 тысячи работников, среди которых квалифицированные специалисты и те кто выбрал ВОГ, как первую работу. Были случаи, когда обычный заправщик становился супергероем. Летом 2020 года сотрудник Винницкой АЗС ВОГ оказал мужчине с сердечным приступом первую медицинскую помощь, тем самым спас человеку жизнь. Еще один случай случился в столице, клиенты припарковали авто и пошли за покупками в WOG MARKET. В это время произошло возгорание и задымление салона, где как оказалось позже находился маленький ребенок. Работники заправки не растерялись и ринулись тушить пожар. Эта история закончилась хэппи эндом, никто не пострадал.

Работа в WOG Trading

Количество новых заправочных станций растет, а следовательно открываются новые вакансии. Компания WOG обеспечивает сотрудников:

  • стабильной заработной платой;
  • официальным трудоустройством;
  • скидками на продукцию WOG CAFE и WOG MARKET;
  • дружный коллектив;
  • наставник, который поможет с адаптацией;
  • карьерный рост.

Кроме этого, можно самостоятельно выбирать время работы, график и место: АЗС или офис. Ответственность, целеустремленность и активность работников компании — главный капитал и успех WOG.

Благотворительность

Помимо реализации масштабных проектов по развитию отрасли, благотворительный фонд Ивахива совместно с WOG занимается благотворительностью и охраной природы.

С 13 июня в поездах Интерсити возобновляет работу ВОГ Кафе. Пассажиры смогут полакомиться любимым хот-догом и выпить лучший кофе и присоединиться к сбору средств на лечение детей, которые пострадали вследствие военных действий. Для этого нужно купить любой горячий напиток и две гривны с чека будут направлены в фонд «Твоя опора». 

До войны фонд регулярно проводил благотворительные акции, например «Пробег с верой в сердце», проведенный на автозаправочных комплексах, всего за месяц существования продал благотворительных сердечек на сумму более 400 тысяч гривен. Собранные пожертвование пошли на помощь детям с заболеваниями сердца, а именно на закупку для больниц новой медтехники в 5 городах, где проводилась акция.  

Также вместе с Марией Ефросининой, WOG приобрели медицинское оборудование для Института педиатрии и Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. 

Помощь детям – одно из приоритетных направлений в благотворительной деятельности WOG. Поддержка идет не только на существующие проекты, но и на собственные. На протяжении 10 лет акция «Дорога к сердцу» помогает детским домам, больницам и индивидуально помогает детям со сложными заболеваниями. 

На борьбу с COVID-19 фонд и ВОГ направили около 5 миллионов грн.

Проект “Батарейки, сдавайтесь!” в прошлом году собрал больше 500 кг батареек на переработку. Пункты сдачи энергоносителей находятся на 385 автозаправках, за один раз можно сдать до 50 штук. Кроме пальчиковых и батареек-таблеток принимают аккумуляторы от телефонов и ноутбуков. Так, WOG помогает другим организациям бороться с загрязнением окружающей среды, поскольку батарейки не разлагаются, а наносят огромный вред нашей планете.

 

Подытожим, проделанная работа компании WOG и ее владельцев заслуживают признания украинцев и лидирующего места среди импортеров топлива. 

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