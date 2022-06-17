История развития компании, которая повлияла на украинский рынок топлива

zmxn 17 червня 2022, 08:32

Осенью этого года компании WOG исполнится 22 года, рассказываем о появлении первых АЗС и о других знаковых событиях. Все эти годы АЗК Вог уверенно лидирует в отрасли, успешно развивается и внедряет новейшие технологии.

Деятельность компании началась с открытия первой заправки в Волынской области (пос. Цумань). Спустя 3 года к сети прибавилось 272 автозаправочных пункта.

За короткое время торговая марка WOG получила звание «Золотой бренд Украины» (2005 год). В 2006 году компания начала расширять сеть через строительство собственных автозаправочных станций. В 2008 году разработана сеть автомоек Dolfin. В том же году компания выпустила новый бензин 95-го поколения, а через год – бензин МУСТАНГ-100.

В 2010-2011 годах АЗС WOG стала победителем номинации «Сеть заправок года». В 2014 году компания выпускает инновационный продукт – брендированный газ LPG MUSTANG. С 2016 года в поездах Intercity и Intercity+ запущена работа WOG Cafe.

2019 год выдался плодотворным, закончилось строительство заправок в Днепре и уютных кафе в Одессе и Львове.

Финансовые победы WOG

Первое крупное достижение в плане финансов АЗК ВОГ случилось в 2011 году, тогда прибыль компании составила почти 17 млрд грн. Вошла в десятку "200 крупнейших компаний Украины" WOG заняла 10 место.

На этом команда “зеленых заправок” не остановилась и в 2020 году увеличила прибыль до 28 млрд грн из которых около 25% приносит сотрудничество с железной дорогой Украины и продажи WOG Cafe.

Издание Forbes в 2021 году в списке "100 самых больших компаний страны" выделило 19 место.

Каким должен быть современный АЗК?

Последующие два года WOG усердно занималась развитием фудзон, в этом совладельцу компании Степану Ивахиву помог известный ресторатор Дмитрий Борисов. Ивахив закупил современные кофемашины, а Борисов усовершенствовал и расширил меню WOG Cafe. Благодаря этому можно заправить не только бак автомобиля, но и желудок. Сегодня, конкуренция на рынке очень высока, поэтому не просто удержать клиента одним только топливом. По словам директора отдела маркетинга WOG – Виталия Староминского, постоянные инновационные решения значительно упрощают обслуживание клиентов и делают нахождение на АЗС комфортнее и безопасней. Современная заправка – это универсальный комплекс с качественным топливом и другими разноплановыми услугами:

питание;

продажа автомобильных товаров;

обналичивание средств с банковской карты на кассе;

уборные;

мини отделение почты и другое.

Именно поэтому WOG остается на лидирующих позициях, компания с каждым днем развивается, делает все, чтобы угодить клиенту. Первое полугодие 2021 года показало, что за это время в Украину было импортировано 99 тысяч тонн топлива.

Знаковые события компании WOG

Проект «найкавовіша кава» в 2014 году открыл кофейную культуру на заправках Украины. ВОГ стала первой компанией, которая открыла кафе вне заправочной станции (2015 год, г. Киев, ул. Льва Толстого). Первая АЗК, открывшая кафе в аэропорту. Одни из первых установили зарядки для электрокаров. Собственное мобильное приложение WOG PRIDE с полезным функционалом. Бесконтактная заправка бака, не покидая авто. Крупнейший импортер нефтепродуктов в Украине. АЗК в Одессе «Нерубайское» – самое крупная станция в стране и вторая по величине в Европе. Возможность покупки страхового полиса онлайн. Уникальные предложения для клиентов на топливо и другую продукцию. Специальные топливные карты для бизнеса.

Банкротство WOG – правда или ложь?

Безусловно, чтобы оставаться конкурентоспособными и процветать необходимы немалые вложения, «ВОГ ТРЕЙДИНГ» не исключение, Степан Ивахив обратился в банк за помощью, где ему не отказали и выделили кредитные средства. Деньги пошли на улучшения качества продукции и клиентского обслуживания, а также на строительство новых АЗС. Чтобы побыстрее рассчитаться, предприниматель запросил у банка реструктуризацию долга. Компания ВОГ согласно договору выполняет все кредитные обязательства четко по срокам, а в прошлом году владельцы компании опровергли слухи о банкротстве, показав слаженную работу команды и развитие WOG.

Нынешняя деятельность WOG

На 2022 год структура компании состоит из: 20 нефтебаз, около 400 заправочных станций по Украине, WOG Cafe, WOG Market на самих АЗС и в аэропортах Киева, Одессы и Львова. Каждый день персонал обслуживает примерно 250 тысяч человек в 24 областях страны. Поставляемое топливо Литвой и Румынией проверяется на каждом этапе доставки с помощью внедренной WOG системы контроля качества нефтепродуктов.

В условиях войны возникли проблемы с поставкой топлива, компания WOG постепенно восстанавливает свои силы и одна из первых повысила лимит на продажу бензина. С начала июня 2022 года клиенты, имеющие карточку PRIDE WOG могут наполнить бак на 40 литров один раз в сутки, без карты на 20 литров. Таким способом можно обеспечить большое количество людей топливом и значительно уменьшить очереди и спекуляции с горючим.

WOG — это огромная компания девиз которой “ездят не машины, а люди”. ВОГ всегда была ориентирована на пожелания людей, это правило касается и сотрудников компании. На сегодняшний день, работает около 7 тысячи работников, среди которых квалифицированные специалисты и те кто выбрал ВОГ, как первую работу. Были случаи, когда обычный заправщик становился супергероем. Летом 2020 года сотрудник Винницкой АЗС ВОГ оказал мужчине с сердечным приступом первую медицинскую помощь, тем самым спас человеку жизнь. Еще один случай случился в столице, клиенты припарковали авто и пошли за покупками в WOG MARKET. В это время произошло возгорание и задымление салона, где как оказалось позже находился маленький ребенок. Работники заправки не растерялись и ринулись тушить пожар. Эта история закончилась хэппи эндом, никто не пострадал.

Работа в WOG Trading

Количество новых заправочных станций растет, а следовательно открываются новые вакансии. Компания WOG обеспечивает сотрудников:

стабильной заработной платой;

официальным трудоустройством;

скидками на продукцию WOG CAFE и WOG MARKET;

дружный коллектив;

наставник, который поможет с адаптацией;

карьерный рост.

Кроме этого, можно самостоятельно выбирать время работы, график и место: АЗС или офис. Ответственность, целеустремленность и активность работников компании — главный капитал и успех WOG.

Благотворительность

Помимо реализации масштабных проектов по развитию отрасли, благотворительный фонд Ивахива совместно с WOG занимается благотворительностью и охраной природы.

С 13 июня в поездах Интерсити возобновляет работу ВОГ Кафе. Пассажиры смогут полакомиться любимым хот-догом и выпить лучший кофе и присоединиться к сбору средств на лечение детей, которые пострадали вследствие военных действий. Для этого нужно купить любой горячий напиток и две гривны с чека будут направлены в фонд «Твоя опора».

До войны фонд регулярно проводил благотворительные акции, например «Пробег с верой в сердце», проведенный на автозаправочных комплексах, всего за месяц существования продал благотворительных сердечек на сумму более 400 тысяч гривен. Собранные пожертвование пошли на помощь детям с заболеваниями сердца, а именно на закупку для больниц новой медтехники в 5 городах, где проводилась акция.

Также вместе с Марией Ефросининой, WOG приобрели медицинское оборудование для Института педиатрии и Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Помощь детям – одно из приоритетных направлений в благотворительной деятельности WOG. Поддержка идет не только на существующие проекты, но и на собственные. На протяжении 10 лет акция «Дорога к сердцу» помогает детским домам, больницам и индивидуально помогает детям со сложными заболеваниями.

На борьбу с COVID-19 фонд и ВОГ направили около 5 миллионов грн.

Проект “Батарейки, сдавайтесь!” в прошлом году собрал больше 500 кг батареек на переработку. Пункты сдачи энергоносителей находятся на 385 автозаправках, за один раз можно сдать до 50 штук. Кроме пальчиковых и батареек-таблеток принимают аккумуляторы от телефонов и ноутбуков. Так, WOG помогает другим организациям бороться с загрязнением окружающей среды, поскольку батарейки не разлагаются, а наносят огромный вред нашей планете.

Подытожим, проделанная работа компании WOG и ее владельцев заслуживают признания украинцев и лидирующего места среди импортеров топлива.