Casino Inc – самый крутой симулятор казино

zmxn 12 червня 2022, 18:48

Casino Inc – это экономическая стратегия, в котором нам приходиться управлять целой империей в мире азартных игр. Все происходит в 70-х годах прошлого века, т.е. именно тогда, когда началось самое большего развития казино, и нам приходится разбираться буквально со всеми элементами этого бизнеса, пишет https://casino.forum. Там вы можете прочесть полный обзор игры и скачать ее.

Об игре

Casino Inc., как следует из названия, экономическая стратегия, в котором нам приходиться управлять целой империей в мире азартных игр. Действие игры стартуют в 70-х годах прошлого века, в период наибольшего развития казино, и нам приходится заниматься буквально каждым элементом этого бизнеса — от поиска места под строительство, через дизайн интерьера и найм персонала, к выбору игр, которые будут присутствовать в помещении.

Наша цель – добиться успеха и создать огромное казино, которое будет включать в себя различные азартные игры, эксклюзивный пятизвездочный отель, ряд ресторанов, баров, а также специальные компании по аренде лимузинов и т. д. Как и в жизни, наша деятельность не будет всегда находиться в рамках, установленных законом. Когда конкуренция будет слишком сильно угрожать нашим интересам, а юридические меры не сработают, мы будем нанимать людей для так называемой "чёрной работы", чтобы жестоко остановить развитие противников.

Особенности игры:

Более 50 видов аттракционов, которыми может быть оборудовано казино,

Более 120 различных персонажей, которых мы встречаем в игре: гости, сотрудники и т. д,

Три вымышленных города, в которых можно построить казино: Литл-Хоуп-Спрингс, Форчун-Фолс и Чансерсвилль,

Гостиницы могут быть построены с пятью уровнями стандарта обслуживания,

Приятная трехмерная графика.

Пользовательский интерфейс очень удобен тем, что позволяет вам точно видеть, какие из ваших аттракционов наиболее популярны, и вы можете установить минимальные и максимальные лимиты ставок в своих играх и определить джекпот и частоту выплат. Хайроллеры будут делать более крупные ставки, а отдыхающие и подростки предпочтут ставить меньшие суммы на разные виды игр. Изучение того, что предпочитает каждый из ваших посетителей, является ключом к успешному управлению городом-казино.

В игру также теперь входит пакет расширения Casino Inc Management, который включает в себя дополнительные новые казино, города, достопримечательности и сотрудников, которых можно добавить в свой город.