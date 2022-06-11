Все, что вы хотели знать о термосах Zojirushi

Нюансы хранения одноразовых сигарет: советы опытных любителей парения 13:18
Сможет ли Эфир вытеснить из рынка Биткоин в 2022 году? 12:34
Чемпионат Италии: Аталанта Малиновского осталась без еврокубков и другие итоги сезона 17:45
О чем нужно знать перед покупкой электрического теплого пола 23:17
Ремонт офисов под ключ: что это за услуга, ее преимущества 11:07
Як безпечно купити криптовалюту: основні правила та заходи 20:28
Маловідомі факти про найбільших зірок світового футболу 12:48
Робота в Чехії: популярні вакансії, скільки можна заробити 21:50
Какой грузоподъемный кран выбрать для своего производства или склада? 22:11
Кто выйшел в финал Лиги чемпионов 2022 - мнение экспертов? 23:55
Японская Zojirushi начала свою историю в начале 20 столетия, а именно в 1918 году. Тогда была зарегистрирована трейдинговая компания. Уже спустя 5 лет было начато массовое производство, а также продажа термосов. К тому же в качестве торговой марки выбрали слона. Потом быстрый рост: увеличивался ассортимент, количество продаж и офисов по миру. Давайте вместе рассмотрим, какая продукция компании представлена на витринах в Украине и чем термос Зоджируши лучше конкурентов.
Термосы используют, чтобы сохранять температуру напитков и еды. Это возможно за счет вакуума, который создается между внутренней и внешней стенками. Подобная особенность не позволяет корпусу нагреваться или охлаждаться из-за содержимого, поэтому вам будет комфортно пользоваться изделием. Специальные пробки минимизируют потерю тепла при хранении, а также использовании.
a. Универсальный. Внутри можно хранить не только напитки, но и еду. Тут более широкое горлышко и корпус, есть дополнительная крышка и резиновая ручка.
b. Детский. Отличается небольшим объемом и компактностью. Детский термос спроектирован так, чтобы ребенок держал его двумя руками. Есть крышки с ручками, их намного проще держать. А чтобы ребенку было еще проще, в некоторых моделях есть трубочка.
a. Моноемкость. Удобно использовать с одним большим блюдом.
b. Мультиемкость. Есть несколько полипропиленовых боксов, в которые можно положить первое, второе и десерт. Некоторые модели комплектуются палочками для еды и термобарьером, с ним вы легко сможете поддержать нужный баланс температуры внутри колбы.
Лучше всего подбирать термос в официальном магазине Zojirushi. Там вы найдете широкий ассортимент только оригинальной продукции. Чтобы клиенты получали только качественные товары, они проходят суровый контроль качества. Получить ответ на любой вопрос можно по телефону каждый рабочий день. А ознакомиться с ассортиментом можно на сайте магазина zojirushi.ua.
13:18: Нюансы хранения одноразовых сигарет: советы опытных любителей парения
12:34: Сможет ли Эфир вытеснить из рынка Биткоин в 2022 году?
17:45: Чемпионат Италии: Аталанта Малиновского осталась без еврокубков и другие итоги сезона
23:17: О чем нужно знать перед покупкой электрического теплого пола
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.