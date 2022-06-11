Все, что вы хотели знать о термосах Zojirushi

zmxn 11 червня 2022, 10:42

Японская Zojirushi начала свою историю в начале 20 столетия, а именно в 1918 году. Тогда была зарегистрирована трейдинговая компания. Уже спустя 5 лет было начато массовое производство, а также продажа термосов. К тому же в качестве торговой марки выбрали слона. Потом быстрый рост: увеличивался ассортимент, количество продаж и офисов по миру. Давайте вместе рассмотрим, какая продукция компании представлена на витринах в Украине и чем термос Зоджируши лучше конкурентов.

Особенности конструкции термосов

Термосы используют, чтобы сохранять температуру напитков и еды. Это возможно за счет вакуума, который создается между внутренней и внешней стенками. Подобная особенность не позволяет корпусу нагреваться или охлаждаться из-за содержимого, поэтому вам будет комфортно пользоваться изделием. Специальные пробки минимизируют потерю тепла при хранении, а также использовании.

Какие есть виды термопродукции Zojirushi

Термосы. Самый известный термопродукт. У него цилиндрическая форма, пробка с отверстием и крышка-кружка: чтобы выпить напиток, его нужно куда-то перелить. Какие есть виды термосов, кроме обычного: a. Универсальный. Внутри можно хранить не только напитки, но и еду. Тут более широкое горлышко и корпус, есть дополнительная крышка и резиновая ручка. b. Детский. Отличается небольшим объемом и компактностью. Детский термос спроектирован так, чтобы ребенок держал его двумя руками. Есть крышки с ручками, их намного проще держать. А чтобы ребенку было еще проще, в некоторых моделях есть трубочка. Термокружки. Отличаются от обычных термосов возможностью пить прямо из горлышка, а также двойной фиксацией крышки. Как правило, у них меньше объем, потому что использует их только один человек. Термостаканы. Похожи на обычные стаканы, но у них увеличен объем, прочность, а приемлемую температуру они могут держать не пару минут, а несколько часов. Термоконтейнеры для еды. У них самый широкий корпус и горлышко, все для того, чтобы удобно хранить, класть и доставать еду. Какие есть виды контейнеров для еды: a. Моноемкость. Удобно использовать с одним большим блюдом. b. Мультиемкость. Есть несколько полипропиленовых боксов, в которые можно положить первое, второе и десерт. Некоторые модели комплектуются палочками для еды и термобарьером, с ним вы легко сможете поддержать нужный баланс температуры внутри колбы.

Преимущества японских термосов Zojirushi

Современное внутреннее покрытие. Запахи, вкусы и пятна не будут закрепляться на поверхности.

Безопасные материалы. Пластик без токсичного BPA, а внутреннее покрытие не выделяет вредных веществ при нагревании.

Небольшой промежуток между стенками. Он равен всего 1 мм, поэтому изделия более компактные, их проще переносить.

Крепкий корпус. Выполнен из облегченной стали — из-за этого конструкция должна выдержать падение с нескольких метров. Уменьшенный вес позволит тратить меньше сил при ношении, а также использовании термоса.

Гарантия. Если есть производственные проблемы с термоизоляционными свойствами, вы можете обменять изделие или вернуть деньги на протяжении 5 лет. На остальные дефекты дается гарантия на 1 год.

Правильная конструкция отверстия. Когда вы будете выливать жидкость — струя будет ровной, при этом не будет брызг.

Как применять и ухаживать за термосом

Если заполнить колбу полностью, дольше сохранится нужная температура напитка или еды.

Перед тем как добавить что-то горячее в колбу, прогрейте ее кипятком.

Если добавляете внутрь термоса что-то холодное, положите также и лед.

Чем гуще напитки или еда, тем дольше они сохраняют температуру.

Собираетесь хранить термос? Хорошо его просушите, чтобы не было плесени и пятен.

Чистить изделие лучше специальным средством Zojirushi. Наливаете в колбу горячей воды, и добавляете содержимое пакетиков. Пропорция такая: один пакетик на литр воды. Потом нужно подождать 6 часов, вылить смесь, промыть и высушить колбу.

А где купить японский термос Zojirushi?

Лучше всего подбирать термос в официальном магазине Zojirushi. Там вы найдете широкий ассортимент только оригинальной продукции. Чтобы клиенты получали только качественные товары, они проходят суровый контроль качества. Получить ответ на любой вопрос можно по телефону каждый рабочий день. А ознакомиться с ассортиментом можно на сайте магазина zojirushi.ua.