Нюансы хранения одноразовых сигарет: советы опытных любителей парения

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На первый взгляд вопрос: «как хранить одноразовую электронную сигарету» кажется неуместным. Чего заморачиваться по этому поводу, ведь такое устройство долго не задерживается в кармане или сумке. Одноразку нельзя заряжать и наполнять новой жижей — купил, использовал и выбросил. Однако на практике дело обстоит несколько иначе. В отличие от обычной сигареты «электронка» в зависимости от объема картриджа и емкости аккумулятора служит от одного дня до недели. И даже более продолжительный срок: все зависит от манеры парения и рачительности вейпера. К тому же большинство поклонников одноразовых под систем обычно покупают сразу несколько устройств — про запас или с разными вкусами. Поэтому многие, особенно начинающие любители парения, часто спрашивают о правилах хранения одноразок. Сразу скажем, что ничего сверхсложного и хлопотного в них нет: все-таки простота и удобство эксплуатации наряду с компактными размерами считаются главными достоинствами таких устройств для парения. Но все же знать кое-какие нюансы отнюдь не помешает. Давайте послушаем рекомендации бывалых вейперов, которые в полной мере ответят на вопрос: как хранить одноразовые pod системы?
«Жизненный цикл» одноразки действительно недолог. Однако даже такой непродолжительный срок службы можно продлить или сократить. Все зависит от соблюдения нехитрых, но обязательных к выполнению правил. Конечно, цены на такие поды доступны каждому, поэтому переживать об «угробленном» устройстве вроде как не стоит. С другой стороны, в ситуации, когда купить новую одноразовую электронную сигарету не представляется возможным (например, в туристическом походе или на пикнике в лесу), разумно проявить беспокойство по поводу ее сохранности.
Электронные сигареты не слишком «любят» жару. Поэтому хранить такие устройства (как одноразовые, так и многоразовые) следует в местах, где перегрев невозможен. То есть, например, оставлять pod систему под прямыми солнечными лучами или класть сумку с «электронками» на горячую батарею крайне не рекомендуется. Чрезмерно высокая температура отрицательно сказывается на долговечности аккумулятора. В случае с одноразками он просто разрядится гораздо быстрее.
Причем вынесенное в подзаголовок утверждение касается как электронных, так и обычных сигарет. При этом попадание влаги внутрь одноразовой под системы не только выведет ее из строя, но и может представлять опасность для парильщика. Дело в том, что такие устройства сразу готовы к использованию — достаточно просто затянуться, никаких кнопок активации нет. Это означает, что под система постоянно находиться «в боевой готовности» со включенным питанием. Поэтому не стоит отправлять одноразки на «водные процедуры».
Хранить и носить одноразки следует так, чтобы исключить возможность механических повреждений. Сильный удар или толчок могут привести к нарушению нормальной работы устройства. В основном проблемы случаются с затяжкой — фактически в этом случае придется сменить «электронку» на новую.
Многие любители парения загораются идеей вернуть к жизни израсходовавшее свой ресурс устройство. Тем более сегодня в Интернете можно встретить множество инструкций, как зарядить аккумулятор и заправить картридж одноразовой электронной сигареты. Прежде всего стоит задаться вопросом: а какой в этом смысл? Не проще купить новую одноразку или перейти на парение многоразовых под систем? К тому же манипуляции по восстановлению работоспособности не предназначенного для этого устройства могут привести к совсем неожиданному результату. Повторное использование одноразовой электронной сигареты небезопасно, так что вряд ли целесообразно на свой страх и риск создавать угрозу собственному здоровью.
13:18: Нюансы хранения одноразовых сигарет: советы опытных любителей парения
12:34: Сможет ли Эфир вытеснить из рынка Биткоин в 2022 году?
17:45: Чемпионат Италии: Аталанта Малиновского осталась без еврокубков и другие итоги сезона
23:17: О чем нужно знать перед покупкой электрического теплого пола
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