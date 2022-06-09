Нюансы хранения одноразовых сигарет: советы опытных любителей парения

zmxn 09 червня 2022, 13:18

На первый взгляд вопрос: «как хранить одноразовую электронную сигарету» кажется неуместным. Чего заморачиваться по этому поводу, ведь такое устройство долго не задерживается в кармане или сумке. Одноразку нельзя заряжать и наполнять новой жижей — купил, использовал и выбросил. Однако на практике дело обстоит несколько иначе. В отличие от обычной сигареты «электронка» в зависимости от объема картриджа и емкости аккумулятора служит от одного дня до недели. И даже более продолжительный срок: все зависит от манеры парения и рачительности вейпера. К тому же большинство поклонников одноразовых под систем обычно покупают сразу несколько устройств — про запас или с разными вкусами. Поэтому многие, особенно начинающие любители парения, часто спрашивают о правилах хранения одноразок. Сразу скажем, что ничего сверхсложного и хлопотного в них нет: все-таки простота и удобство эксплуатации наряду с компактными размерами считаются главными достоинствами таких устройств для парения. Но все же знать кое-какие нюансы отнюдь не помешает. Давайте послушаем рекомендации бывалых вейперов, которые в полной мере ответят на вопрос: как хранить одноразовые pod системы?

Что нужно знать о хранении одноразовых электронных сигарет

«Жизненный цикл» одноразки действительно недолог. Однако даже такой непродолжительный срок службы можно продлить или сократить. Все зависит от соблюдения нехитрых, но обязательных к выполнению правил. Конечно, цены на такие поды доступны каждому, поэтому переживать об «угробленном» устройстве вроде как не стоит. С другой стороны, в ситуации, когда купить новую одноразовую электронную сигарету не представляется возможным (например, в туристическом походе или на пикнике в лесу), разумно проявить беспокойство по поводу ее сохранности.

Избегаем перегрева

Электронные сигареты не слишком «любят» жару. Поэтому хранить такие устройства (как одноразовые, так и многоразовые) следует в местах, где перегрев невозможен. То есть, например, оставлять pod систему под прямыми солнечными лучами или класть сумку с «электронками» на горячую батарею крайне не рекомендуется. Чрезмерно высокая температура отрицательно сказывается на долговечности аккумулятора. В случае с одноразками он просто разрядится гораздо быстрее.

Вода — не лучшая среда для сигарет

Причем вынесенное в подзаголовок утверждение касается как электронных, так и обычных сигарет. При этом попадание влаги внутрь одноразовой под системы не только выведет ее из строя, но и может представлять опасность для парильщика. Дело в том, что такие устройства сразу готовы к использованию — достаточно просто затянуться, никаких кнопок активации нет. Это означает, что под система постоянно находиться «в боевой готовности» со включенным питанием. Поэтому не стоит отправлять одноразки на «водные процедуры».

Оберегаем электронные сигареты от ударов

Хранить и носить одноразки следует так, чтобы исключить возможность механических повреждений. Сильный удар или толчок могут привести к нарушению нормальной работы устройства. В основном проблемы случаются с затяжкой — фактически в этом случае придется сменить «электронку» на новую.

Не пытаемся превратить одноразовую под систему в многоразовую

Многие любители парения загораются идеей вернуть к жизни израсходовавшее свой ресурс устройство. Тем более сегодня в Интернете можно встретить множество инструкций, как зарядить аккумулятор и заправить картридж одноразовой электронной сигареты. Прежде всего стоит задаться вопросом: а какой в этом смысл? Не проще купить новую одноразку или перейти на парение многоразовых под систем? К тому же манипуляции по восстановлению работоспособности не предназначенного для этого устройства могут привести к совсем неожиданному результату. Повторное использование одноразовой электронной сигареты небезопасно, так что вряд ли целесообразно на свой страх и риск создавать угрозу собственному здоровью.