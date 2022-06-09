Сможет ли Эфир вытеснить из рынка Биткоин в 2022 году?

zmxn 09 червня 2022, 12:34

Борьба между Биткоином и Эфиром продолжается несколько лет. Пока Bitcoin становился ведущей криптовалютой, Эфириум пытался вырваться вперед. В 2022 году для бирж, особенно весной, произошли не самые благоприятные события. Эксперты, которые пытаются проанализировать ситуацию, утверждают, что желание обменять Биткоин на Эфир в 2022 году у владельцев монет будет возникать чаще, чем раньше.

Эфир станет новым Биткоином?

Несмотря на частые сравнения и негласную конкуренцию, до 2022 года Биткоину не было равных. Эфир не терял позиции, но и не претендовал на звание самой популярной валюты. Эксперты часто остерегались сравнения криптовалют из-за большого различия в их основе, работе и системе подкрепления реальными активами.

До мая 2022 года Биткоину пророчили абсолютное лидерство. По словам аналитиков, уже к осени криптовалюта должна была достичь исторического максимума, оставив позади проблемы 2018 года, когда у Биткоина был сильный спад курса. С мая 2022 года у всех криптовалют отмечается падение, что сказывается и на ведущих валютах бирж. В поисках стабильности пошатнулись курсы Биткоина и Эфира.

Чтобы понимать, какая валюта займет лидерские позиции, необходимо взглянуть на положение каждой из них в ближайшие месяцы:

Лето для Биткоина будет сложным. В июне курс стабилизируется, а потом в июле его ждет спад. Август выдастся тяжелым, но относительно стабильным. Несмотря на скачки курса летом, осенью удачным для Биткоина будет только сентябрь. Уже к зиме Bitcoin достигнет минимального значения за весь 2022 год. Для Эфира лето выдастся не таким приятным, как казалось в начале года. В мае, как и у многих криптовалют, у Эфириума заметен спад. Июнь немного выровняет ситуацию, и курс будет около 2 тыс. К августу стоимость монет упадет, и поднимется к сентябрю. Осенью, как и у Биткоина, валюту ждет сильное понижение курса.

Несмотря на разные цены и работу, обе криптовалюты имеют схожие тенденции роста и падения. К осени, если верить прогнозам, вкладываться в криптовалюту придется с особой осторожностью. Эксперты настаивают, что лучшей стратегией 2022 года станет позиция выжидания. Курс будет меняться часто, а потому, если есть желание выводить криптовалюту, лучше хорошо изучить рынок и его скачки по курсу.

Как и когда можно менять Биткоины на Эфир?

Вкладываться в Эфир имеет смысл, если владелец работает на перспективу и заниматься временными скачками курса ему неинтересно. В остальном быстрый обмен Эфира на Биткоин можно проводить в любое время суток. С транзакцией проблемы не возникнут.

Для перевода средств используют криптообменники. Они обеспечивают:

скорость операции;

безопасность личных данных клиента;

актуальность курса;

простоту оформления транзакции;

разные способы зачисления традиционных денег.

Нестабильность курса, как закономерное явление, продлится до 2023 года. Постепенно он будет расти, а уже к лету достигнет новых рекордов. Эфириум, как валюта, основанная на целой системе, останется стабильной, хоть и не самой дорогой. Что касается Биткоина, то алгоритмы роста его курса также начнут действовать с 2023 года.

Для владельцев криптовалюты, которым нужна выгода из монет на коротких сроках, нужно ориентироваться в скачках курса. Особенно заметным он будет в летние месяцы. Тогда будет актуальным обмен одной валюты на другую. Аналитики утверждают, что полностью Эфир не способен вытеснить Биткоин, особенно в перспективе нескольких лет. Обмен, если он актуален, нацелен на заработок за счет разницы курсов.