Чемпионат Италии: Аталанта Малиновского осталась без еврокубков и другие итоги сезона

zmxn 07 червня 2022, 17:45

Чемпионат Италии по футболу официально завершился на минувших выходных. В этом материале обсуждаем долгожданный титул Милана, также провал команды Руслана Малиновского и другие новости Серии A.

Чемпионат Италии новости заполнены интервью игроков Милана, которые завоевали титул в завершившемся розыгрыше Серии A. Для «россонери» этот титул стал первым с 2011 года и 19-м в истории.

В битве за золотые медали Милан уже опередил своего вечного соперника Интер, который остался позади на два очка. В заключительном туре подопечные Стефано Пиоли переиграли в гостях Сассуолос со счетом 3:0, поставив жирную точку в гонке за титулом. К слову, в ходе празднования у наставника Милана была украдена золотая медаль, которую неизвестный сорвал с шеи. Но руководство итальянской лиги мгновенно отреагировало на это происшествие заявив, что завтра Пиоли получит новую награду.

Минувший чемпионат Италии стал откровенным разочарованием для Аталанты, цвета которой защищает Руслан Малиновский. Команда футболиста сборной Украины слабо провела турнир, не демонстрируя привычной стабильности и результативности. Как итог, клуб из Бергамо пришел к финишу на восьмом месте турнирной таблицы, лишившись возможности выступить в еврокубках следующих сезонов. Отметим, что Малиновский провел 30 матчей в составе Аталанты в итальянской Серии A, забив шесть голов, и сделав четыре результативных передачи. Местная пресса сообщает, что руководство бергамасков еще не приняло решение касательно того, будет ли наставник команды Джанпьеро Гасперини отправлен в отставку.

Помимо двух миланских клубов путевки в Лигу чемпионов от Италии завоевал Наполи и Ювентус. Коллектив из Неаполя пришел к финишу на третьей позиции, а команда из Турина довольствовалась четвертой строчкой рейтинга. Главными неудачниками сезона оказались Кальяри, Дженоа и Венеция, который заслужили вылет во второй по значимости дивизион – Серию Б.

Гонка бомбардиров в чемпионате Италии покорилась Чиро Иммобиле. Форвард Лацио записал себе в актив 27 забитых голов и две результативных передачи, обойдя в борьбе за индивидуальную награду Душана Влаховича (24 гола) из Ювентуса.

Следующий розыгрыш итальянской Серии A стартует в августе 2022 года. В следующем сезоне лиги эксперты видят фаворитом Ювентус, который не завоевывал титул в двух минувших созывах национального первенства.