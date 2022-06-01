Особливості сервісу для виплат на банківські картки

zmxn 01 червня 2022, 14:24

Сьогодні безготівкові платежі поступово витісняють оплату товарів та послуг готівкою. Подібні транзакції відрізняються простотою, вигідні як для покупців, так і для продавців. Одним із найпоширеніших видів безготівкових платежів є перекази на банківські картки. Щоб здійснити оплату, достатньо вказати відповідні платіжні реквізити та суму. Далі кошти моментально надходять отримувачу. Це спрощує грошовий обіг, дозволяє оплачувати сервіси, товари та послуги не лише в Україні, а й за кордоном.

Компанії та приватні особи здійснюють виплати на картки. Це дозволяє перерахувати кошти, виконавши платежі різного призначення. Сучасні сервіси надають послуги для проведення подібних транзакцій у максимально комфортному для користувачів режимі.

Види переказів на банківські картки

Сьогодні компанії або приватні особи можуть виконувати наступні види перерахувань на банківські картки:

Поодинокі. Кошти переводяться з однієї картки або рахунку на іншу картку. Сума платежу може бути досить великою. Використовуючи спеціальні платіжні послуги, можна перевести на карту значну суму анонімно, відправити гроші в іншу країну.

Масові. Якщо компанія захоче за один раз виплатити зарплату, зробити кешбек або інші транзакції на кілька банківських карток одночасно, можна скористатися відповідним сервісом. Це дає змогу скоротити час для проведення фінансових процедур. Достатньо лише перенести платіжні реквізити всіх одержувачів у систему, вказати необхідні суми та одним натисканням надіслати необмежену кількість платежів.

Транзакції можуть здійснюватися всередині країни або за її межами. У особистому кабінеті, доступ до якого відкриває платіжний сервіс, можна відстежувати всю інформацію за операціями.

Переваги використання сервісу

Перерахувати кошти з однієї на іншу картку можна за допомогою стандартної банківської програми або підключивши спеціальний багатофункціональний сервіс. Можливості банківської програми обмежені. Тому приватні особи та власники бізнесу користуються спеціальними інструментами для здійснення одиничних та масових платежів. Переваги такого сервісу такі:

Виплати здійснюються анонімно. Не потрібно турбуватися про те, що станеться витік інформації. Сервіс використовує спеціальне кодування для захисту даних.

Використовуються складні алгоритми для переведення великої суми коштів. Навіть при переведенні на карту великої суми її не буде заблоковано.

Контроль транзакцій, фінансових потоків у реальному часі.

Спеціальні послуги для переказу коштів на картку банку відкривають нові можливості.