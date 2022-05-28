О чем нужно знать перед покупкой электрического теплого пола

zmxn 28 травня 2022, 23:17

Теплый пол по праву стал одним из самых популярных способов обустройства отопления. При этом такое техническое решение применяется в качестве основной и дополнительной отопительной системы. Пожалуй, главное преимущество электрического теплого пола — экономичность работы, что по достоинству оценили украинские потребители. Сегодня купить обогрев пола можно безо всяких проблем в магазине или супермаркете электрооборудования. Однако гораздо удобнее заказать доставку системы через Интернет: Теплый пол за 24 часа. В этом случае можно получить хорошую скидку или даже подарок в виде терморегулятора или бесплатного монтажа. Перед покупкой важно знать о некоторых нюансах, влияющих на выбор системы.

Как выбрать нагревательный элемент

Сегодня можно выбрать систему на основе одного из видов нагревательного элемента:

Греющего кабеля. Мата. Инфракрасную пленки.

Каждый из них имеет свои особенности использования и монтажа. Кабельный обогрев пола — самый старый из всех вариантов, первые бытовые системы появились во второй половине прошлого столетия. Его ключевые преимущества — надежность и долговечность. Срок службы кабелей — полвека и даже больше. Однако при их обустройстве необходимо заливать стяжку толщиной 3–8 см. Это существенно увеличивает высоту пола, к тому же пользоваться системой можно лишь после полного затвердевания раствора, то есть спустя 28 дней после его заливки.

Мат — это закрепленный на сетчатую основу тонкий греющий кабель. Расстояние между его витками задается производителем, поэтому монтировать маты значительно проще. Такой нагревательный элемент, как и тонкий кабель, можно уложить прямо в слой клеящей смеси, если в качестве напольного покрытия используется плитка или керамогранит. Также сегодня можно купить сверхтонкие алюминиевые маты. Такое техническое решение монтируют методом «сухой» укладки.

ИК-пленка — самый молодой и не похожий на другие нагревательный элемент. Главные преимущества тончайшего (менее 1 мм) полимерного полотна с нанесенными внутри карбоновыми излучателями — высокая эффективность обогрева, самое равномерное распространение тепла, возможность установить без использования «мокрых» работ.

Терморегулятор обязателен к покупке

Только наличие термостата вместе с датчиком температуры позволяет системе экономить электричество. Цикличность работы дает возможность уменьшить его потребление до 70% в зависимости от модели терморегулятора. Так что без такого прибора точно никак не обойтись.