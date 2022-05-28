Как выбрать хороший хостинг: на что смотреть

zmxn 28 травня 2022, 09:29

Знаете ли вы, что необходимо для настройки каждого веб-сайта? Три кита этого вопроса – дизайн, интернет домен и хостинг. Именно последний из этих компонентов позволяет пользователям входить на данный портал и использовать доступные на нем ресурсы. Как выбрать лучший хостинг? Об этом в нашем материале.

Хороший хостинг – что это значит

Конечно, на этот вопрос нет однозначного ответа. Хороший хостинг, безусловно, удовлетворит наши потребности. У всех разные. Ситуация с выбором хостинга аналогична покупке недвижимости: кому-то нужна небольшая квартира-студия, кому-то – трехкомнатная. Кто-то предпочтет расположение в центре города, а кто-то — на его окраине.

Другими словами, мы должны ответить на вопрос, какова цель нашего веб-сайта:

Сколько трафика он генерирует?

Сколько фотографий и подстраниц будет на нем?

Как быстро мы хотим, чтобы ваш сайт загружался?

И самое главное: будем ли мы действительно использовать (или уже используем) все, за что мы платим как часть данного пакета?

Услуги

Стоит знать, что некоторые услуги хостинга (в основном те, которые были созданы несколько лет назад) основаны на немного более старой инфраструктуре. Это означает, что смена оператора может улучшить работу нашего веб-сайта. Почему? Потому что за это время появилось гораздо больше современных технологий. А более высокая производительность веб-сайта и более быстрое время загрузки приводят к ряду прибылей. Например лучшее позиционирование в результатах Google, в чем глобальный гигант открыто признался в 2021 году.

Хороший хостинг — это не только скорость, но и безопасность. Достаточно сказать, что в среднем сайт подвергается атакам различных типов вирусов и вредоносных программ около 6000 раз в год — риск заражения вредоносным кодом весьма значителен и реален. Вот тут-то и пригодится резервная копия, которую некоторые операторы хранят в течение относительно короткого времени. Поэтому время хранения резервных копий — аспект, на который стоит обратить особое внимание.

В настоящее время конкуренция на рынке огромна, а доступных поставщиков услуг — великое множество. Так что будет хорошей идеей внимательно изучить предложения и узнать о ценах. Безусловно, каждый найдет хостинг, который будет идеально соответствовать его потребностям.