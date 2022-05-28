UFC 275: главные поединки вечера, ставки от Париматч

zmxn 28 травня 2022, 00:29

Лучшая организация ММА в мире опубликовала в своих социальных сетях официальный постер турнира UFC 275. Соревнования пройдут 11 июня на Singapore Indoor Stadium в Сингапуре. Бой вечера станет поединок за пояс в полутяжелом весе между чемпионом Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. Поклонники также увидят бой-реванш Йоанны Енджейчик с Вейли Чжан. Отметим, что ставки на UFC 275 можно будет сделать на Париматч, которая принимает ставки на бои без правил ufc. Там весьма выгодные коэфициента и отличная линия событий на эти соревнования.

На турнире UFC 275 состоятся два чемпионских поединка в полутяжелом весе среди мужчин и в легкой ваге среди женщин, а также долгожданный бой-реванш между двумя бывшими чемпионками минимального веса. Организация представила официальную афишу этого мероприятия.

В бою вечера Гловер Тейшейра (33-7 ММА, 16-5 UFC) будет защищать свой титул в полутяжелом весе впервые после победы над Яном Блаховичем на UFC 267 в октябре прошлого года. 42-летний спорсмен выиграл шесть боев подряд, но ему предстоит встретиться с одним из самых сложных соперников в дивизионе, бывшим чемпионом RIZIN Иржи Прохазкой (28-3-1 ММА, 2-0 UFC).

Прохазка нокаутировал Доминика Рейеса и Волкана Оездемира в своих первых двух боях в UFC, доведя свою текущую победную серию до 12. Отметим, что именно Прохазка является явным фаворитом этого поединка по мнению букмекеров.

Ставки на главный бой вечера от Париматч:

Победа Тейшейры – 2.7,

Победа Прохазки - 1.43.

В со-главном бою чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко (22-3 ММА, 11-2 UFC) сразится с Талой Сантос (18-1 ММА, 3-1 UFC) за еще одну победу в ее безупречной карьере. Одержав победу, Шевченко может увеличить свой рекорд до семи побед подряд, а Сантос, выиграв четыре боя, захочет побить ее рекорд. Валентина Шевченко – фаворит боя – 1.17 на ее успех, в то время, как на викторию Сантос коэффициент составляет 4.70.

На плакате также изображен долгожданный бой-реванш между бывшими чемпионами в наилегчайшем весе Чжан Вейли (21-3 ММА, 5-2 UFC) и Джоанной Енджейчик (16-4 ММА, 10-4 UFC). Чжан победил Енджейчика раздельным решением судей, чтобы защитить чемпионский титул на турнире UFC 248 в марте 2020 года, который считается одним из лучших боев в истории ММА.

UFC 275 пройдет 11 июня на Сингапурском крытом стадионе в Калланге, Сингапур.