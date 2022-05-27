POCO X3 Pro – лучший смартфон в своем сегменте

zmxn 27 травня 2022, 10:31

POCO X3 Pro – один из лучших смартфонов на рынке за свои деньги. Что представляет собой смартфон poco x3 pro вы узнаете из нашего материала. Будет интересно.

Сильные плюсы:

Производительность,

Цена,

Исполнение.

Небольшие минусы:

Камера.

Исполнение

Корпус Xiaomi Poco X3 Pro практически полностью выполнен из пластика. Стекло только спереди, с использованием Gorilla Glass 6. В этом сегменте такой подбор материалов неудивителен.

Дисплей

Xiaomi Poco X3 Pro оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,67" и разрешением 1080x2400, что дает плотность пикселей примерно 395 PPI. Используемая панель также характеризуется высокой частотой обновления 120 Гц. Вероятно, это тот же блок, который использовался его предшественником. Используемая панель имеет хорошие параметры для данного сегмента.

Производительность

Самым важным изменением Xiaomi Poco X3 Pro по сравнению с предшественником является новый процессор. Сердцем устройства является чип Qualcomm Snapdragon 860. Это восьмиядерный блок, выполненный по 7-нм литографии, который состоит из одного ядра Kryo 485 Gold с тактовой частотой 2,96 ГГц, трех ядер Kryo 485 Gold с тактовой частотой 2,42 ГГц и четырех Ядра Kryo 485 Silver с тактовой частотой 1,78 ГГц. Кроме того, на борту мы находим графический чип Adreno 640, 6 или 8 ГБ памяти LPDDR4X и внутреннюю память UFS 3.1.

На практике Xiaomi Poco X3 Pro очень отзывчив и справится со всеми задачами. В частности, он будет хорошо работать в качестве смартфона для мобильных игр, тем более что в большинстве игр он должен эффективно использовать дисплей с частотой 120 Гц.

Биометрия

Как и большинство устройств, доступных в настоящее время на рынке, Xiaomi Poco X3 Pro оснащен сканером отпечатков пальцев, а также функцией распознавания лиц.

Камера

Приложение камеры, которое мы находим на смартфонах Xiaomi, является одним из самых удобных на рынке. Производитель использует четкую иконографию и продуманный способ навигации. Как и большинство конкурентов, он сочетает в себе виртуальное кольцо режимов с дополнительным меню. Их расположение можно изменить по желанию, а доступ к меню можно получить не только нажатием кнопки, но и простым жестом смахивания пальцем. Что касается самих камер, то здесь у нас есть отставание от предшественника — по крайней мере, на бумаге. Мы снова получаем четверной блок, но на этот раз основной модуль оснащен меньшей матрицей с диагональю 1/2,0” и разрешением 48 МП, которая работала в паре с объективом с диафрагмой f/1,8. В крое также присутствует сверхширокий модуль. У него разрешение 8 МП, но остальные параметры — диафрагма f/2.2 и угол обзора 119 градусов — остались без изменений. Наконец, комплект дополняют две камеры с разрешением 2 МП и f/2.4: одна выполняет роль макросъемки, другая — сенсора глубины.