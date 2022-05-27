Самые актуальные функции современного смартфона

zmxn 27 травня 2022, 10:12

Каждый телефон предлагает набор уникальных опций, кажущихся жизненно необходимыми. Многие из них в Днепре будут действительно полезны, но есть такие, без которых можно обойтись. В результате перед покупателем встает необходимость выбрать наиболее важные. Как определить, что обязательно должно быть в современном телефоне, ― расскажем в статье. А интернет-магазин смартфонов в Днепре выполнит ваш заказ максимально быстро.

Стандарт связи 5G

Последнее поколение мобильного интернета поддерживают пока только новинки, однако эта технология уже не относится к далекому будущему, а активно внедряется по миру. Стандарт 5G обеспечит высокую скорость загрузки, низкий уровень задержек. Операторы связи с каждым днем охватывают территории новыми вышками. Даже если вы окажетесь в зоне действия 4G, прием сигнала будет лучше, чем у аппаратов, предлагающих этот стандарт.

Телефоны, поддерживающие 5G, содержат высокоскоростной модем. А поскольку пользователей с ними немного, в периоды пиковой нагрузки волны для нового стандарта останутся свободными. Это значит, что скорость соединения будет выше, чем вы ожидаете. Такие смартфоны уже предлагает сайт Allo в Днепре.

Автономная батарея

Что бы ни умел ваш смартфон, без долгоиграющего аккумулятора он будет бесполезным грузом. Это не значит, что основным показателем должно стать количество ампер-часов. Ряд моделей с емкостью 2800 мАч способны работать без подзарядки то же время, что и их аналоги на 3600 мАч. Главное ― насколько оптимизирована батарея. Для повышения автономности важен баланс между внутренним устройством и программным обеспечением, что позволяет экономно расходовать энергию.

Мощный процессор

Перечень возможностей, предлагаемых производителем, может быть длинным. Однако без чипа последнего поколения они не будут реализованы без задержек. Список рекомендуемых включает:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 888/870/865;

MediaTek Helios 1200, 1100, 1000, 800;

Apple A13/A14/A15.

Параллельно обратите внимание на оперативную память. Эта комбинация отвечает за плавность работы и должна быть не меньше 6 ГБ. К такому комплекту обычно прилагаются хорошие камеры, максимально четкий дисплей.

Бесконтактные платежи

Модуль NFC стал популярным в период пандемии, однако не теряет актуальности и сейчас. Так происходит, потому что ускоряется оформление покупки, упрощается контроль за бюджетом, повышается безопасность.

Смартфоны принадлежат к тому типу технологий, который обновляется сверхвысокими темпами. Поэтому скоро может оказаться, что неделя автономной работы, абсолютно неуязвимое к вирусам программное обеспечение, отсутствие углеродного следа, беспроводная зарядка через воздух станут обыденностью, а потребители будут считать необходимыми пока еще неизвестные функции. А сегодня можно купить такой телефон, который предложит максимум пользы конкретно для вас.