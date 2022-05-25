Ремонт офисов под ключ: что это за услуга, ее преимущества

zmxn 25 травня 2022, 11:07

Получение ключей от офиса после ремонта – это, несомненно, повод для счастья каждого владельца бизнеса. Ведь во время ремонта можно добавить и усовершенствовать в своем офисе то, чего раньше не было или плохо работало. Чтобы все прошло гладко заказывают услугу ремонт офисов под ключ. Что это значит?

Отделка офиса под ключ - что это значит

Под отделкой под ключ обычно подразумевают услугу, позволяющую заселиться в готовую к готовому к работе офису. Офисы в стандарте застройщика – это помещения с бетонным полом, стенами, покрытыми грунтом или белой краской, установленными окнами, подоконниками и входными дверями, а также электрическими, водопроводными и канализационными установками. Такие офисы требуют ремонта, отделки, мебели и техники.

Внутренняя отделка специалистами – это решение, гарантирующее, прежде всего, экономию времени. Такие пакеты позволяют избежать длительного ремонта, поиска специализированных компаний, контроля ремонтной бригады на каждом этапе, посещения магазинов и поиска материалов, ожидания заказов и часто возникающих задержек. Преимуществом офиса под ключ также является отсутствие необходимости контролировать работы. "Офис под ключ" – это возможность отдать свое помещение специалистам сразу после постройки и забрать ключи уже в тот момент, когда можно переезжать в новый офис. При этом речь идет не только об ремонте в новом здании, Услуга "Под ключ" также часто используется при ремонте офиса, то есть работники делают также весь процесс – от удаления слоя краски до замены сантехники, условно говоря.

Сколько стоит ремонт офиса под ключ

Разные эксперты называют разные цены. В среднем речь идет от 10 и больше процентов от цены недвижимости. Подрядчик чаще всего предлагает несколько пакетов на выбор при ремонте под ключ.

Стандартные пакеты:

Типовый,

Качество,

Качество плюс,

Премиум.

Они могут называться и по-другому, их может быть меньше или больше, но в целом есть несколько пакетов на выбор. Все зависит от материалов и их качества, а также от вида сантехники и подобных вещей. В каждом отдельном варианты есть более подробная информация о том, что будет использоваться в том или ином пакете.