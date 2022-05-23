Як безпечно купити криптовалюту: основні правила та заходи

zmxn 23 травня 2022, 20:28

Купівля криптовалюти – процес, який потребує уваги. Варто розуміти, що зробивши неправильний вибір, ви ризикуєте своїми грошима та немалими вкладами. Обов’язково обирайте перевірені сервіси, аналізуйте відгуки та рейтинги. Якщо ви сумніваєтесь, перевіряйте ресурс за рейтингом рівня кібербезпеки CER.

Правила та поради біржових експертів

Якщо ви збираєтесь купити криптовалюту, зверніть увагу на представлені далі поради та правила.

Працюйте лише з перевіреними сервісами

Уважно читайте відгуки, слідкуйте за новинами. Не забувайте перевіряти інформацію про ліцензію та відповідність законодавству вашої країни.

Уважно перевіряйте адресу сайтів

Одна із популярних практик – підробка адресу для зчитування персональних даних та шахрайства. Перевірте адресу та відразу після реєстрації збережіть сайт в обраному. Заходьте на нього через закладки. Старайтесь не зберігати паролі у браузері для того, щоб додатково захистити свої персональні дані.

Використовуйте двофакторну автентифікацію

Представлена функція вдало реалізована на сайті WhiteBIT. Це ще одна система захисту, яка перевіряє інформацію про того, хто намагається зайти в ваш акаунт. Користувачу буде надісланий код, електронний лист з посиланням або сповіщення в спеціальну програму. Це допомагає захистити власний гаманець, навіть якщо хтось дізнався ваш пароль.

Перевіряйте список та кількість пристроїв, які підключені до акаунту

Рекомендуємо періодично відстежувати цю інформацію, щоб вчасно виявити всі пристрої, на яких зафіксована активність. Зробити це легко в налаштуваннях та розділі безпеки.

Починайте торги з невеликої суми

Звичайно спочатку криптовалюту купити хочеться на велику суму, щоб відразу бачити профіт. Проте інвестори радять вкладати ті кошти, які ви в загальному підсумку не боїтеся втратити. Якщо у вас немає досвіду, то починайте з $5-10. Це допоможе розібратися з функціоналом біржі, можливостями.

Завжди перевіряйте, коли токени зараховуються на рахунок

Особливо це актуально для онлайн-обмінників. Рекомендуємо вам контролювати момент зарахування. Перевіряйте деталі транзакції. Зверніть увагу на те, що процес може займати якийсь час (пів-, півтори години).

Перед початком співпраці зверніть увагу на наявність технічної підтримки. Така можливість є як на сайтах, так і в офіційних додатках. Не ігноруйте процес верифікації та регулярно робіть паролі більш захищеними.