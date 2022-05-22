Ходунки для пожилых и инвалидов: как выбрать

zmxn 22 травня 2022, 11:26

После болезней, травм или в силу возраста, когда мышечная сила ослабевает, человек может утратить способность самостоятельно передвигаться. Чтобы обеспечить поддержку, предотвратить падения и травмы, а также дать возможность человеку обходиться без посторонней помощи необходимо приобрести ходунки. Ходунки для пожилых и инвалидов – это ортопедическое изделие, которое помогает человеку с определенными проблемами опорно-двигательной системы подниматься и передвигаться без посторонней помощи. Благодаря увеличенной опорной плоскости, ходунки используются для тех пользователей, которым опоры на обычную трость или костыли недостаточно. Выбрать и приобрести различные ходунки можно на сайте интернет-магазина Ortocomfort.ua.

Конструкция ходунков

Ходунки представляют собой раму, изготовленную из легкого металла, которая установленную на три или четыре опоры – ножки, колеса или их комбинации. В зависимости от конструктивных особенностей рамы различают следующие виды ходунков:

- Стационарные с монолитной рамой, которая не складывается и не изменяет свою форму. При движении с такими ходунками человек переставляет перед собой всю раму целиком. Эта модель идеально подойдет тем, кто делает первые шаги, они дополнительно защищают человека, который находится внутри рамы;

- Шагающие, которые при движении имитируют шаги человека. Благодаря шарнирному соединению двух половин передней перемычки, человек попеременно переставляет боковые части ходунков. Такую модель чаще всего используют для пожилых, так как она достаточно устойчива, но требует определенных усилий во время ходьбы. Благодаря этой особенности, ослабление собственных мышц человека замедляется;

- Универсальная модель, которую можно использовать в двух режимах – шагающем и стационарном. Такие ходунки можно использовать как во время реабилитационного процесса после травм и болезней, так и на постоянной основе. Преимущество заключается в том, что режим движения можно изменять в соответствии с состоянием человека - при ухудшении двигательной способности переходить на стационарный режим, при улучшении – на шагающий;

- Ходунки-роллаторы, чаще всего используются для пожилых людей, которые хорошо самостоятельно удерживают равновесие. Эти ходунки установлены на 3-4 опоры-колеса, они оснащены сумкой для покупок, дополнительной скамейкой для отдыха, тормозами.

Человек может самостоятельно долго гулять, посещать магазины без сопровождающего

Каждая из этих конструкций может иметь следующие особенности:

- Стационарные модели могут быть установлены на 4 опоры или 2 опоры и 2 колеса. Вторая модель облегчает движение, но чтобы ее использовать человек должен твердо стоять на ногах, так как при избыточном напоре ходунки могут поехать вперед;

- Существуют 2-х уровневые стационарные модели для взрослых, которые помогут не только двигаться, а и легко подыматься с кровати. Нижний уровень предназначен для опоры в момент вставания, верхний уровень для опоры во время ходьбы.

Как выбрать ходунки, какие лучше может определить лечащий врач. Например, для пользователей, которые плохо удерживают равновесие или могут терять сознание, лучше подойдут стационарные ходунки на ножках, так как шагающая модель может стать причиной травмирования.

Когда используются

На вопрос, в каких случаях нужны ходунки, можно сказать, что их используют в тех ситуациях, когда больному необходима дополнительная поддержка во время движения. Их используют в следующих случаях:

- В процессе реабилитации и при необходимости на постоянной основе после травм и операций на опорно-двигательной системе с целью уменьшения нагрузки. Снижение нагрузки происходит за счет того, что человек часть давления веса переносит на ходунки;

- Врожденные патологии опорно-двигательной системы и, связанная сними, инвалидность. В некоторых случаях достаточно трости или костылей, но когда необходима более надежная опора, следует использовать ходунки;

- Ослабление собственных мышц, связанное с возрастом, когда человек не может передвигаться без посторонней помощи или дополнительной опоры. Учитывая, что с возрастом возникает риск травм, то в некоторых случаях ходунки помогут человеку чувствовать себя в безопасности.

Ходунки обеспечивают поддержку тела в вертикальном положении и обеспечивают безопасное передвижение, защищая пациента от падений и ушибов. Благодаря использованию ходунков можно избежать переломов, после некоторых из которых восстановление двигательной способности практически невозможно, например, при переломе тазобедренного сустава.

Как правильно выбрать ходунки

Консультант интернет-магазина поможет подобрать ходунки и расскажет все, что нужно знать перед покупкой. Чтобы сделать правильный выбор надо руководствоваться следующими критериями:

- Физическое состояние человека. Если пользователь прочно стоит на ногах и держит равновесие, то ему подойдут шагающая модель или ходунки-роллаторы. Для людей, которые только начинают ходить с помощью ходунков или в том случае, когда пользователь может внезапно потерять сознание, лучше приобрести стационарную модель на ножках;

- Рост пользователя. Если ходунки выбраны правильно, то человек опирается на них полусогнутыми в локтях руками. Некоторые модели имеют механизм для изменения их высоты. Как регулировать высоту, описано в инструкции, информацию также можно найти в интернете. Для регулировки на нижней части ножек есть 5-10 отверстий для фиксации замка на определенной высоте;

- Масса тела пользователя. Обычные ходунки чаще всего рассчитаны на вес до 100 кг. Для пользователей с большей массой тела существуют специальные усиленные модели, выдерживающие нагрузку до 120 кг. Этот показатель обязательно должен учитываться при выборе, так как избыточная нагрузка может привести к поломке рамы и травмированию пользователя;

- Материал и конструкция ручек. Например, для людей, страдающих артрозом, лучше выбрать ходунки с ручками из мягкого нескользящего материала, чтобы избежать болезненных ощущений, а если у человека повышенная потливость ладоней, то ручки должны быть из влаговпитывающего материала.

Как использовать

Чтобы ходунки обеспечивали максимальный комфорт надо правильно их использовать:

- Как собрать ходунки описано в инструкции пользователя. Надо строго придерживаться рекомендаций производителя, так как неправильно сложенная конструкция может стать причиной травм;

- При использовании шагающей конструкции пользователь, переставляя правую часть ходунков, делает шаг левой ногой, переставляя левую сторону – шаг правой ногой;

- При использовании стационарной конструкции пользователь переставляет всю раму целиком, затем делает шаг вперед;

- При использовании конструкции с колесиками на передних ножках движение происходит аналогично, отличие состоит в том, что раму не надо поднимать, надо только слегка приподнять задние ножки и толкнуть раму вперед;

- Роллаторы можно остановить с помощью тормоза.

Чтобы движение было полностью комфортным надо соблюдать все рекомендации производителя по сбору и использованию.