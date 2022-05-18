Маловідомі факти про найбільших зірок світового футболу

zmxn 18 травня 2022, 12:48

Згаданих у цій статті зірок не потрібно представляти, це найвідоміші футболісти нашої планети, яких обожнюють мільйони фанатів, незалежно від віку, статі чи національності. Ми їх знаємо й любимо за видатні досягнення на полі, та чи відомо нам, що вони роблять за його межами? Які в них хобі та інтереси? Якщо вам цікаво дізнатися про життя найпопулярніших у світі футболістів, читайте далі.

Кріштіану Роналду

Здобутки Роналду на футбольному полі всім добре відомі, та чи відомо вам, що Роналду захоплюється приготуванням страв? У 13 років Роналду одержав 1 300 євро за те, що долучився до молодіжної футбольної команди м. Лісабон. Це доволі значна сума для хлопця в такому віці. Крім того, він став першим португальським гравцем у лавах "Manchester United", а щоби залучити його в таку відому команду, її керівництво перерахувало на той час підлітку 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Роналду отримав своє відоме ім'я завдяки батьку, який палко підтримував колишнього президента США Рональда Рейгана. Нажаль, його батько давно помер через алкоголізм, і саме тому Роналдо не вживає алкогольних напоїв, адже вони не тільки можуть вплинути на його гру, а й, за переконаннями самого Кріштиану, можуть спровокувати спадкову схильність, тому футболіст не хоче випробовувати долю.

А от у казино він залюбки випробовує долю. Рональду завзятий гравець у покер, і доволі непоганий гравець! Його улюблена акторка – Анджеліна Долі, а в Канаді, навіть, розробили курс із соціології, аби вивчити його вплив на футбол!

Мохаммед Салах

Єгипетський гравець "Ліверпуля" і великий фанат Леонардо Ді Капріо та Мухаммеда Алі полюбляє переглядати мотиваційні відео на YouTube та читати книжки. Єгипетський фараон, як його величають єгиптяни, зустрівся із грабіжником, що пограбував його будинок, дав йому гроші та навіть намагався знайти для нього роботу.

Після завершення футбольної кар'єри Салах бажає перейти до кіноіндустрії. У 2014 році його кар'єра ледь не скінчилася, коли його ледь не змусили покинути футбол задля обов'язкової служби в армії за законами Єгипту. Проте, зрештою, йому дозволили грати. У складі Фіорентини він грав під 74 номером на знак пам'яті про жертв у Порт-Саїді.

Неймар

У Неймара народився син, коли йому було лише 19 років, а батько футболіста працював на трьох роботах, аби прогодувати сім'ю. Саме батько, у минулому колишній професійний гравець, вмовив Неймара доєднатися до його першого клубу в 7 років, а все інше вже історія. Йому подобаються японські страви, танці та музика у всіх її проявах.

До речі, Неймар палко підтримує бразильських музикантів, і саме тому його часто бачать на сцені поряд із популярними бразильськими артистами на кшталт Michel Teló (Ai Se Eu Te Pego) і Gustavo Lima (Balada). Крім того, він близько товаришує із багатьма попзірками, наприклад, Джастіном Бібером.

Але футбол займає в його серці особливе місце, тому він всюди ходить із футбольним м'ячем. Цікаво, що однією з його улюблених ігор є текбол – поєднання футболу та пінг-понгу, і він часто в нього грає на полі з одноклубниками.

Роберт Левандовскі

Цього поляка також не потрібно представляти. Але, чи знаєте ви, що його спортивний талант насправді тече в його жилах? Мати та сестра Роберта були професійними волейболістками, а батько – першокласним дзюдоїстом та футболістом. І не треба забувати про його дружину, Анну, каратистку та персонального тренера. Оце так родина!

Його неймовірне досягнення, коли він забив 5 голів лише за 9 хвилин матчу між мюнхенською "Баварією" та "Вольфсбургом" у 2015 році, побило одразу 4 рекорди Гіннеса. Своїм доволі нетрадиційним (як для Польщі) ім'ям він зобов'язаний батькові, який сподівався, що син досягне успіхів за кордоном, а таке ім'я полегшить йому життя. Левандовскі пишається тим, що він католик, і навіть зустрічався з папою римським Франциском. Він доєднався до мюнхенської "Баварії" завдяки щасливому випадку (проте більшість вважає це долею), коли через виверження вулкану Роберт не зміг вилетіти до Англії для підписання контракту з іншою командою.

Ліонель Мессі

У цей перелік не можна не включити найкращого гравця світу (добре, добре, фанати Роналду, хай буде другого футболіста). Свій перший контракт, із Барселоною, він підписав на серветці, бо директор клубу був настільки вражений талантом Ліонеля, що одразу захотів його підписати... та не мав під рукою папера. Барселона також сплатила за лікування припинення росту, що, безумовно, врятувало його кар'єру професійного футболіста, оскільки Мессі припинив рости десь в 11 років, а його родина не могла дозволити собі таке дороге лікування.

На східцях його шалено дорогого приватного літака вигравірувані імена його дітей та дружини, які постійно мотивують його на нові звершення. Але вартість цього літака ніяк не позначається на нервах Мессі, адже якщо боси Барселони захочуть його здихатися, контракт футболіста передбачає виплату йому 300 млн дол. США... оце так угода! Мессі обожнює червоний колір, полюбляє грати у відеоігри у вільний час, та досить непогано грає на фортепіано.

Кіліан Мбаппе

Мбаппе належить до тих футболістів, у чиїх жилах тече спорт. Його мати грала в гандбол, батько та брати також досягли неабияких висот у футболі, тому не дивно, що Мбаппе схильний йти стопами свого батька. Він другий підліток, після Пеле, який забив гол у фінальному матчі Чемпіонату світу, і перший, що забив більше за 1 гол на Чемпіонаті світу. Оце вже вражає!

Мбаппе обожнює купувати кросівки, особливо Nike, які він не міг собі дозволити до того, як став професійним гравцем. Одного разу, під час гри, він продемонстрував вищу швидкість, ніж Усейн Болт на золотих для себе Олімпійських іграх 2009 року, але невдовзі Болт побив цей рекорд французького гравця.