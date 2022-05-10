Робота в Чехії: популярні вакансії, скільки можна заробити

zmxn 10 травня 2022, 21:50

Багато українців, які планують влаштуватися на роботу за кордон, розглядають можливість переїзду до Чехії. Ця країна знаходиться близько до України, що є великим плюсом. Для багатьох беззаперечною перевагою є і менталітет чехів. Варто також відмітити, що робота в Чехії також високооплачувана. Що варто знати перед прийняттям рішення?

Які професії затребувані в Чехії

У Чехії найбільша кількість вакансій на фабриках і виробничих лініях. Роботодавці шукають:

слюсарів,

зварювальників,

малярів,

техніків,

механізаторів,

токарів,

слюсарів,

шліфувальників,

водіїв.

Тобто робота в чехії для мужчин точно буде. Її там також достатньо і для жінок.

Який виглядає чеський ринок праці

Безробіття в Чехії одне з найнижчих у світі. Навіть люди без вищої освіти легко знайдуть роботу тут. У Чехії більше робочих місць, ніж людей, які претендують на неї, а це означає, що роботодавцям доводиться залучати працівників із закордону. Влаштувавшись на роботу в цій країні, ми можемо розраховувати на вищі заробітки навіть, ніж у Польщі. Варто відмітити, що робота в європі - це завжди вищі зарплати.

Хороша ситуація на чеському ринку праці означає, що до цієї країни приїжджають працівники не тільки з України, але також Угорщини, Польщі, Болгарії, Румунії та Словаччини.

Як це працювати в Чехії

Мінімальна заробітна плата в Чехії становить 15 200 (20 000 гривень) крон на місяць (за умови, що ми працюємо повний робочий день). Середня заробітна плата становить 35 411 крон. Працюючи в Чехії, люди заробляють достатньо багато. Якщо брати додаткові години і працювали сумліно то можна без проблем заробляти більше тисячі євро.

Як знайти роботу в Чехії?

Чехія є країною Європейського Союзу, тому працівники з України мають отримати спеціальне запрошення на роботу. Ви можете шукати роботу в Чехії до від’їзду. Багато порталів пропонують работу в Чехії для робітників із України.

Люди, які не володіють чеською, можуть подумати про роботу через агентство з працевлаштування. Це може бути хорошим рішенням на початку, адже агентства гарантують своїм співробітникам не тільки роботу, але й організацію всіх формальностей, пов’язаних з переїздом в нову країну. Більшість із них пропонують житло для роботи. Робота в Чехії – це хороший варіант, адже тут хороші заробітки і сама культура місцевих людей на досить високому рівні.