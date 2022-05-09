Какой грузоподъемный кран выбрать для своего производства или склада?

zmxn 08 травня 2022, 22:11

При выборе грузоподъемного крана некоторые компании точно знают, что им нужно, в то время как другим могут потребоваться советы и рекомендации. В любом случае существуют десятки доступных решений, часть из которых могут быть адаптированы для удовлетворения потребностей вашего предприятия.

Как подчеркивают специалисты Киевского завода подъемно-транспортного оборудования, который на сегодняшний день является ведущим украинским производителем крановой техники, самыми востребованными на отечественных предприятиях являются подвесные и опорные мостовые краны, а также кран-балки. Их принципиальное различие состоит в том, что подкрановые пути подвесных кранов крепятся к капитальным конструкциям здания, а опорных аналогов – к специально сооруженным опорам.

Мостовые подвесные краны - https://kzpto.com.ua/podvesnye-krany/ удобны тем, что вся их конструкция располагается на высоте, благодаря чему они совсем не отнимают полезного рабочего пространства на полу, что особенно актуально на небольших и загроможденных площадках. Однако они считаются менее устойчивыми и надежными, нежели опорные модели, поэтому их грузоподъемность, как правило, не превышает 10 тонн.

А вот грузоподъемность опорных мостовых кранов - https://kzpto.com.ua/opornye-krany/ практически ничем не ограничена – может достигать 50 тонн и больше. К тому же всю их конструкцию при необходимости можно довольно легко демонтировать и смонтировать в любом другом, что идеально подходит для арендуемых помещений или там, где потолочная или стеновая конструкция не может выдержать вес большого мостового крана.

Краны мостового типа обеспечивают подъем и перемещение всевозможных тяжелых и габаритных грузов в пределах обслуживаемой рабочей площадки, длина которой, по сути дела, ограничивается только производственной необходимостью. Существует различные варианты комплектации мостового крана, которые обеспечивают дополнительные функциональные возможности при выполнении подъемно-транспортных работ.

Например, добавление еще одного грузоподъемного механизма для более тяжелых грузов может повысить удобство использования крана в недоступных или небезопасных рабочих зонах, а использование современной системы радиоуправления вместо традиционного проводного подвесного пульта или пульта управления в кабине позволяет ускорить подъемно-транспортные работы, сделать их более безопасными и менее затратными.

А установка в дополнение к традиционному крюку (или в некоторых случаях вместо него) других различных грузоподъемных приспособлений (траверсы, стропы, электромагниты, грейферы и др.) дает возможность безопасно и эффективно работать с любыми нестандартными видами грузов, включая длинномерные и крупногабаритные изделия, предметы со смещенным центром тяжести, сыпучие и кусковые вещества, металлы.

Комплектация двигателей кранов мостового типа частотным преобразователем позволяет плавно поднимать и транспортировать грузы, а также более точно их позиционировать. Мостовые краны и кран-балки при необходимости можно использовать в комплексе с другими грузоподъемными кранами, создавая единую подъемно-транспортную систему, работающую последовательно на нескольких соседних участках, которые составляют технологическую цепочку. В общем, надо учитывать все нюансы.

Поэтому лучше всего не раздумывать, а обратиться за советом к опытным специалистам на Киевский завод ПТО, где помогут сделать наиболее оптимальный выбор современного грузоподъемного крана и его комплектации. Все консультации бесплатны! Сайт КЗПТО, ссылка — тут.