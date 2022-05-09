Как разблокировать iPhone в медицинской маске

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Если вы послушно придерживаетесь масочного режима, то наверняка сталкивались с тем, что Face ID в маске не срабатывает. Приходится открыть лицо, чтобы разблокировать экран, а потом снова надеть маску. Особенно неудобно делать это в очереди при оплате покупок или в транспорте. В статье рассказываем, как настроить FaceID, чтобы Айфон распознавал вас быстро и легко.
Когда мы хотим разблокировать телефон в медицинской маске, Face ID в Айфоне тяжело нас узнать. Часть лица закрыта — видны только глаза и лоб, и то если последний не прикрыт челкой, поэтому системе сложно разобраться, кто пытается разблокировать телефон на самом деле — владелец гаджета или другой человек. В Apple не прошли мимо проблемы и научили систему распознавать лицо в маске. Остается только правильно настроить работу FaceID, для этого:
Если смартфон все равно не распознает вас, попробуйте провернуть процедуру заново. Со второй попытки точно получится! Также можно попробовать и другой вариант разблокировки, о нем далее.
Если Айфон вас не узнает, то можно использовать альтернативный способ разблокировки с помощью Apple Watch. Для этого Айфон и часы должны быть в паре: обычно пара создается при первом включении Эпл Вотч, поэтому думаем, что с этим трудностей не возникнет. Что делать дальше:
Для разблокировки Айфона через часы нужно дотронуться до экрана телефона и смахнуть вверх. Эпл Вотч отправят тактильный отклик на телефон, а на экране часов всплывет уведомление о попытке его разблокировать. Все, что вам нужно — это подтвердить разблокировку устройства. Так система поймет, что с гаджетом взаимодействуете именно вы, а не кто-то посторонний, и предоставит доступ к телефону. Такой способ разблокировки заключается в том, что Face ID не распознает лицо, а вы просто разблокируете Айфон через смарт-часы.
Источник: Блог интернет-магазина «Стилус».
23:55: Кто выйшел в финал Лиги чемпионов 2022 - мнение экспертов?
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