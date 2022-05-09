Как разблокировать iPhone в медицинской маске

zmxn 09 травня 2022, 15:11

Если вы послушно придерживаетесь масочного режима, то наверняка сталкивались с тем, что Face ID в маске не срабатывает. Приходится открыть лицо, чтобы разблокировать экран, а потом снова надеть маску. Особенно неудобно делать это в очереди при оплате покупок или в транспорте. В статье рассказываем, как настроить FaceID, чтобы Айфон распознавал вас быстро и легко.

Настраиваем Face ID на iPhone

Когда мы хотим разблокировать телефон в медицинской маске, Face ID в Айфоне тяжело нас узнать. Часть лица закрыта — видны только глаза и лоб, и то если последний не прикрыт челкой, поэтому системе сложно разобраться, кто пытается разблокировать телефон на самом деле — владелец гаджета или другой человек. В Apple не прошли мимо проблемы и научили систему распознавать лицо в маске. Остается только правильно настроить работу FaceID, для этого:

Перейдите на Айфоне в «Face ID и код-пароль» и сбросьте уже установленные настройки лица. Затем начните заново настраивать Face ID, но при этом возьмите маску и прикройте ей половину лица (чтобы вторая часть лица осталась открытой). Нажимайте «Приступить» и следуйте подсказкам на экране. Затем настройте «Альтернативный внешний вид»: переложите маску на другую сторону лица и сделайте все то же самое, что и во втором пункте. Готово! Теперь попробуйте разблокировать Айфон с медицинской маской на лице.

Если смартфон все равно не распознает вас, попробуйте провернуть процедуру заново. Со второй попытки точно получится! Также можно попробовать и другой вариант разблокировки, о нем далее.

Разблокировка iPhone через Apple Watch

Если Айфон вас не узнает, то можно использовать альтернативный способ разблокировки с помощью Apple Watch. Для этого Айфон и часы должны быть в паре: обычно пара создается при первом включении Эпл Вотч, поэтому думаем, что с этим трудностей не возникнет. Что делать дальше:

Активируйте вай-фай и блютуз на обоих гаджетах.

Убедитесь, что на Apple Watch активна функция распознавания запястья.

Перейдите в раздел настроек в «Face ID и код-пароль» на телефоне и активируйте «Разблокировка с Apple Watch».

Для разблокировки Айфона через часы нужно дотронуться до экрана телефона и смахнуть вверх. Эпл Вотч отправят тактильный отклик на телефон, а на экране часов всплывет уведомление о попытке его разблокировать. Все, что вам нужно — это подтвердить разблокировку устройства. Так система поймет, что с гаджетом взаимодействуете именно вы, а не кто-то посторонний, и предоставит доступ к телефону. Такой способ разблокировки заключается в том, что Face ID не распознает лицо, а вы просто разблокируете Айфон через смарт-часы.

Источник: Блог интернет-магазина «Стилус».