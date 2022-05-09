Зачем нужна решетка радиатора

zmxn 08 травня 2022, 14:25

Одним из самых важных элементов трансмиссии автомобиля является радиатор системы охлаждения, который используется для охлаждения жидкости с помощью проходящего воздуха. Однако, поскольку радиатор изготавливают из мягких металлов для лучшей теплоотдачи, их достаточно легко повредить. Откалывающиеся камни могут легко пробить патрубки радиатора, поэтому этот элемент требует защиты. Для этого используется решетка радиаторная. Что нужно знать о такой защите?

Также и эстетика

Решетка радиатора всегда была в центре внимания, а это значит, что между двух основных фар можно увидеть лицо автомобиля. Здесь может быть логотип, который идеально расположен так, чтобы вы могли четко видеть образ бренда. Однако решетка радиатора имеет специфические технические характеристики и задачи, поэтому дизайнеры и инженеры должны работать вместе. Когда речь идет о таких марках, как Mercedes, Jaguar, Ferrari, логотип производителя всегда отображается на решетке радиатора.

Технический аспект

Технически решетка радиатора предназначена для охлаждения воды свежим воздухом и поддержки воздушного охлаждения. Непосредственно за этой частью находится кулер в центре дорожки. Охлаждения часто бывает недостаточно для работы двигателя только с охлаждающей жидкостью. Особенно в отопительный сезон его можно формировать под покровом, который можно регулировать воздушными потоками. Этого можно добиться с помощью вентилятора вместе с потоком воздуха через радиатор. Ребра при этом достаточно далеко друг от друга. Однако в радиатор не должны попадать крупные камни, так как это может привести к его повреждению. Задача дизайнера реализовать требования инженеров без ущерба для эстетики решетки радиатора. Поэтому решетка радиатора подогнана именно под модель и не является взаимозаменяемой. Большой выбор решеток доступен на https://ukrparts.com.ua/category/reshetka-radiatora/c-220/.

Что нужно помнить перед заменой:

Размер,

Форма,

Материал.

Стоит отметить, что на https://ukrparts.com.ua/ вы найдете большой выбор радиаторной защиты. Однако нужн оправлиьн овсе выбрать. Кроме того, что нужно покупать защиту под свою модель, также нужно разобраться с материалом (пластик, металл, комбинированный материал). Если вы часто ездите по бездорожью, лучше выбрать все-таки металл, так как он более надежен. Если вы ездите только трассе и в городе, вам подойдут решетки из пластика.