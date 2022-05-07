Кто выйшел в финал Лиги чемпионов 2022 - мнение экспертов?

zmxn 07 травня 2022, 23:55

Впереди грандиозное событие футбольного мира, финал Лиги чемпионов 2022. Какие команды там сразятся по мнению специалистов?

Прогнозы экспертов на финал ЛЧ УЕФА

Поклонники футбола со всего мира переживают сейчас небывалые эмоции. Еще бы, ведь финал Лиги чемпионов 2022 уже близок! Сыграно огромное количество матчей, выбыло множество сильнейших претендентов, и уже определены финалисты, которым предстоит сразиться за место в самой главной игре сезона. Ставки на выбранную команду можно сделать на сайте букмекерской компании Париматч.

Кубок уедет в Англию?

Как показывает статистика Париматч, фаворитами этого года все уверенно считают англичан. Мнение экспертов не расходится с общественным, а главным претендентом на обладание первым местом называют Ливерпуль. Чем воспитанники Юргена Клоппа добились такой репутации?

Стабильно высокий уровень игры. Детские ошибки в этом году миновали команду, а из всех сложных ситуаций она выходила с минимальными потерями.

Как минимум, победа в первом полуфинале была гарантирована. Даже у букмекеров ставка на победу англичан принимались с коэффициентом 1.27, а у их оппонента, испанского клуба Вильярреал, незавидные 6.29.

Отличный состав и физическая форма. Игроки Ливерпуля видимо решили золотом написать свои имена в историю футбола. Уровень подготовки к каждой игре у англичан можно назвать эталонным.

Шансы есть и у испанцев

Несмотря на низкую веру в победу Реала или Вильярреала со стороны болельщиков, шансы у испанцев присутствуют. В первую очередь, способен сыграть фактор неожиданности от темной лошадки этого сезона. От Вильярреала не ждали столь высокого места, а команда взлетела в список полуфиналистов, вызвав удивление и недоумение в экспертной среде.

На Реал рассчитывают не только поклонники клуба. Все же перед зрителями предстанет крайне опытная боевая единица, уже не раз показавшая достойную игру и заслужив свое место в списке лучших. На легкую победу испанцам рассчитывать не приходится, но, как минимум, красивый футбол они продемонстрируют.

Болельщики не зря ждут финальный матч. Судя по всему, там встретятся два английских клуба, а победа достанется достойному. Зрители, в свою очередь, получат немало удовольствия от просмотра этой игры. А добавить азарта в финале могут помочь ставки на фаворита ЛЧ в бк Париматч.