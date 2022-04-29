Компрессионный трикотаж: чулки и носки

zmxn 29 квітня 2022, 13:30

Важно то, что продаваемые без рецепта компрессионные чулки и носки при варикозе, например те, что продаются как спортивные товары, не соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским компрессионным чулкам. Поэтому они не подходят для лечения венозных заболеваний, таких как посттромботический синдром. Med-magazin.ua предлагает только качественный трикотаж для компрессионных носков и чулок, которые имеют лечебный эффект.

До сих пор почти не проводилось исследований эффективности такого материала, как компрессионный трикотаж при посттромботическом синдроме. Однако другие исследования показали, что они могут помочь при хронической венозной недостаточности и способствуют заживлению язв, вызванных венозной недостаточностью. Поэтому эксперты предполагают, что компрессионное белье также может облегчить симптомы ПТС.

Имеют ли компрессионные чулки побочные эффекты?

Компрессионные чулки или медицинский носок, могут быть неудобными и сушат кожу. При более высоких температурах вы быстро потеете под кожей, и иногда это вызывает зуд. Зуд часто является следствием сухости кожи, и его можно облегчить с помощью увлажняющих средств по уходу. Иногда возникает раздражение, которое может привести к волдырям, сыпи или другим повреждениям кожи. Однако серьезные побочные эффекты возникают очень редко.

Не все хорошо ладят с чулками. Их надевание требует некоторой практики. Они должны плотно сидеть. Если они снова и снова соскальзывают вниз, служат не долго и теряют свой профилактический эффект.

Когда компрессионные чулки не подходят?

При определенных сопутствующих заболеваниях компрессионные чулки могут усугубить симптомы, а иногда даже привести к серьезным осложнениям, таким как необратимое повреждение кожи.

Состояния, которые вызывают повреждение нервов или онемение в ногах, такие как:

Запущенный диабет или синдром диабетической стопы.

Острые бактериальные инфекции глубоких слоев кожи, такие как рожистое воспаление.

Выраженная сердечная недостаточность.

Мокнущее воспаление кожи или сыпь, нарушения чувствительности или артрит также могут свидетельствовать против использования компрессионного трикотажа.

Как стирать чулки, чтобы они не потеряли эластичность? При не высоких температурах.

Какие виды компрессионных чулок существуют?

Когда дело доходит до компрессионных чулок, все сводится к правильному размеру, прочности и типу. Как носить чулки, чтобы они не сползали с ноги? Чулки должны сидеть плотно и точно. Если они слишком широкие, они не будут оказывать достаточного давления на ногу. Если они слишком тугие, они могут сжиматься.