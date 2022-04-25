Новые корпоративные ценности компании «Эльдорадо» (Eldorado.ua)

zmxn 25 квітня 2022, 22:57

Eldorado.ua — динамично развивающаяся компания, которая с 1999 года сумела стать украинской розничной сетью бытовой техники и электроники №1 по товарообороту. Компанию считают одной из наиболее привлекательных в плане трудоустройства, а журнал Forbes в 2021 году поставил ее на 56-е место в списке ста крупнейших частных украинских компаний. Численность сотрудников Eldorado превышает 5 тысяч. В дополнение к возможности быстро приобрести нужную технику высокого качества удобным для себя способом клиенты получают бонусы от суммы покупки. С установкой и настройкой приобретенной техники им помогают мастера собственной сервисной компании бренда Hitechniс.

Таких впечатляющих показателей бренду удалось достичь благодаря продуманным стратегиям реализации товаров, логистики, корпоративного управления, умелому использованию онлайн-возможностей и приверженности к воплощению в жизнь экологических и социальных проектов.

Ориентация на новые ценности

Именно социальная направленность стала основой произошедшего в 2021 году изменения философии бренда. Из «территории низких цен» компания превратилась в «Eldorado.ua ради семей». Комбинация ESG-ценностей (экологического, социального и корпоративного управления) позволила «Эльдорадо» задолго до официального представления новой стратегии воплотить в жизнь ряд важных для общества проектов, среди которых:

Передача украинским больницам совместно с Обществом Красного креста ста комплектов бытовой техники в 2020 году.

Предоставление необходимого хирургического инструмента для проведения кардиологических операций новорожденным НИИ им. Н. Амосова совместно с брендом Gelius и Анной Добрыдневой в 2021 году.

Партнерство в проведении информационной кампании НБУ «Анатомия гривны», посвященной безопасности наличных расчетов.

Партнерство в проведении выставки достижений современной науки и технологий «Звуки города», инициированной к 30-летию Независимости Украины.

Серьезно подходя ко всем аспектам современности, в 2022 году Eldorado.ua стала генеральным партнером Федерации киберспорта Украины.

Сегодня Eldorado.ua стремится быть удобным поставщиком бытовой техники. Новый слоган «Eldorado.ua ради семей» сопровождается разработкой новых семейных пакетов подписки на предоставляемые компанией сервисы, создание комфорт-зон для посетителей, которые приходят выбирать технику целыми семьями, диагностику и настройку бытовой техники и электроники. Компания успешно совмещает социальные, экологические и бизнес-инициативы.