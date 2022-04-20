Правила успешного трейдера

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Биржевой рынок с момента своего возникновения помог миллионам человек преумножить своё состояние. Вложения в ценные бумаги позволят получить дополнительный источник дохода или заработать на изменении их цены. Именно поэтому трейдинг обладает такой большой популярностью.
Основных способов заработка на активах всего 2: долгосрочный и короткосрочный. Долгосрочные инвестиции подразумевают под собой покупку акций и облигаций и владение ими на протяжении, как минимум, нескольких лет. За это время вы получите дивиденды, что позволит выйти в плюс, даже если стоимость акций не изменилась или уменьшилась. Особенно выгодной такая стратегия окажется в том случае, если рост компании идёт бурными темпами и можно предположить, что стоимость акций вырастет в несколько раз в ближайшие 3-4 года.
Короткосрочные инвестиции нацелены на извлечение прибыли в конкретном моменте. Трейдеры, использующие такую стратегию, не нацелены на получение дивидендов с акций и долгое их хранение в портфеле. Главная цель, которую они преследуют - извлечение прибыли из разницы в стоимости в момент покупки и продажи.
Обе стратегии можно совмещать между собой. Так удастся добиться максимальной доходности портфеля. Принимая решение начать торговлю на биржевом рынке важно знать следующие правила, которых придерживаются опытные трейдеры:
Проверить безопасность совершения сделок через конкретное приложение можно на его официальном сайте. Там можно увидеть все условия сервиса и найти больше информации.
После выбора надежного сервиса для торговли на бирже важно разобраться с принципами диверсификации. Никогда не стоит вкладывать все деньги в ценные бумаги одной компании, поскольку это грозит серьёзными рисками потерять свои вложения. Чем больше акций и облигаций различных фирм находится в вашем портфеле, тем меньше риски потерять значительную часть своих денег. Помимо этого важно учитывать и размер акций компаний в портфеле. Делить свои средства в соотношении 80:10:10 станет не лучшим решением, потому что риски значительных финансовых потерь остаются высоки.
Профессиональные трейдеры разделяют свои средства не только между разными компаниями, но и между классами ценных бумаг. Как показывает статистика, именно правильно подобранное соотношение акций и облигаций влияет на доходность активов. Поэтому диверсификация крайне важна.
Торгуя на биржевом рынке важно быть готовым к финансовым потерям. Очень многие начинающие трейдеры уходят в минус только из-за того, что начинают лихорадочно продавать купленные ценные бумаги, если их цена начинает опускаться. Правильной стратегией было бы дождаться ещё большего падения стоимости, докупить акций или облигаций и продать их, когда цена превысит стоимость на момент покупки. Именно так известные инвесторы заработали свои миллионы. Они готовы были потерять, чтобы приобрести.
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