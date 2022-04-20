Правила успешного трейдера

zmxn 20 квітня 2022, 10:54

Биржевой рынок с момента своего возникновения помог миллионам человек преумножить своё состояние. Вложения в ценные бумаги позволят получить дополнительный источник дохода или заработать на изменении их цены. Именно поэтому трейдинг обладает такой большой популярностью.

Как можно заработать на покупке ценных бумаг?

Основных способов заработка на активах всего 2: долгосрочный и короткосрочный. Долгосрочные инвестиции подразумевают под собой покупку акций и облигаций и владение ими на протяжении, как минимум, нескольких лет. За это время вы получите дивиденды, что позволит выйти в плюс, даже если стоимость акций не изменилась или уменьшилась. Особенно выгодной такая стратегия окажется в том случае, если рост компании идёт бурными темпами и можно предположить, что стоимость акций вырастет в несколько раз в ближайшие 3-4 года.

Короткосрочные инвестиции нацелены на извлечение прибыли в конкретном моменте. Трейдеры, использующие такую стратегию, не нацелены на получение дивидендов с акций и долгое их хранение в портфеле. Главная цель, которую они преследуют - извлечение прибыли из разницы в стоимости в момент покупки и продажи.

Обе стратегии можно совмещать между собой. Так удастся добиться максимальной доходности портфеля. Принимая решение начать торговлю на биржевом рынке важно знать следующие правила, которых придерживаются опытные трейдеры:

Покупай при падении цены, продавай во время роста;

Диверсифицируй портфель;

Выбери надежную компанию посредника и т.д.

Проверить безопасность совершения сделок через конкретное приложение можно на его официальном сайте. Там можно увидеть все условия сервиса и найти больше информации.

Как обезопасить свои инвестиции

После выбора надежного сервиса для торговли на бирже важно разобраться с принципами диверсификации. Никогда не стоит вкладывать все деньги в ценные бумаги одной компании, поскольку это грозит серьёзными рисками потерять свои вложения. Чем больше акций и облигаций различных фирм находится в вашем портфеле, тем меньше риски потерять значительную часть своих денег. Помимо этого важно учитывать и размер акций компаний в портфеле. Делить свои средства в соотношении 80:10:10 станет не лучшим решением, потому что риски значительных финансовых потерь остаются высоки.

Профессиональные трейдеры разделяют свои средства не только между разными компаниями, но и между классами ценных бумаг. Как показывает статистика, именно правильно подобранное соотношение акций и облигаций влияет на доходность активов. Поэтому диверсификация крайне важна.

Торгуя на биржевом рынке важно быть готовым к финансовым потерям. Очень многие начинающие трейдеры уходят в минус только из-за того, что начинают лихорадочно продавать купленные ценные бумаги, если их цена начинает опускаться. Правильной стратегией было бы дождаться ещё большего падения стоимости, докупить акций или облигаций и продать их, когда цена превысит стоимость на момент покупки. Именно так известные инвесторы заработали свои миллионы. Они готовы были потерять, чтобы приобрести.