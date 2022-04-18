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Как скачать Melbet на смартфон

zmxn 18 квітня 2022, 15:15
Версія для друку

Популярный букмекер предлагает своим клиентам ставить на спорт не только на сайте, но и через приложение для смартфонов. На данный момент доступно 2 версии программы: для Android и для iPhone. Чтобы скачать Melbet на технику под управлением ОС Андроид, необходимо:

  1. Открыть ресурс БК с телефона.
  2. Пролистать страницу вниз.
  3. Нажать кнопку «Приложения».
  4. Щелкнуть по логотипу Андроид.
  5. Подтвердить скачивание.

Как только загрузка файла APK будет завершена, ОС предложит запустить его. Необходимо согласиться на это и дождаться окончания установки. Если инсталляция не начинается, это может быть связано с запретом на ПО не из Play Market. Он снимается через настройки гаджета (Безопасность => Дополнительно => Внешние источники). Разрешение на сторонний софт надо предоставить диспетчеру файлов. Далее нужно найти с его помощью APK в памяти устройства и запустить установщик вручную.

На «яблочную» технику Melbet скачать можно стандартным способом — через App Store. Для этого надо:

  1. Запустить магазин ПО.
  2. Ввести в поиск название игорного заведения.
  3. Кликнуть по нужному результату.
  4. На странице софта щелкнуть «Загрузить».

В плане набора возможностей мобильное ПО ничем не отличается от десктопа букмекера. Оно позволяет беттеру регистрироваться, выполнять финансовые операции по вводу депозита и выводу выигрыша и, конечно, заключать спортивные пари. Линия, роспись и множители в приложении точно такие же, как и на ресурсе БК.

Какие развлечения предлагает игроку у Melbet официальный сайт

В БК представлено огромное количество самых разных развлечений на любой вкус. Сегодня у Melbet официальный сайт предлагает игроку следующее:

  • Спортивные пари. Это основное направление деятельности заведения. Акцент в ставках сделан на футболе. По нему доступно больше всего ивентов — от 1000 до 2000. Освещаются как крупные международные турниры, так и небольшие локальные чемпионаты. Выбор маркетов впечатляет: есть и классические ставки, и комбинированные пари, и точные прогнозы. Число рынков для каждого соревнования — от 1000.
  • Слоты. На официальном сайте Melbet хороший выбор игровых автоматов. Все аппараты используются по лицензии провайдера, что гарантирует максимальную честность по отношению к игроку.
  • Live-casino. На ресурсе площадки можно поиграть в рулетку или карты с живыми дилерами — прямо как в офлайн-казино. Одновременно клиентам доступно свыше сотни столов с различными играми от разных провайдеров.

 

Также на ресурсе беттинг-оператора можно поучаствовать в тираже тотализатора. Предлагается несколько разновидностей тото, среди которых есть полюбившаяся многим игрокам классическая футбольная «пятнашка».

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