Чому МСБ треба приділяти найбільше уваги цифровому маркетингу та як розробляти найефективніші стратегії

zmxn 07 квітня 2022, 09:40

Ні для кого не секрет, що інтернет змінюється відповідно до потреб бізнесу. Якщо порівняти компанії, що досягли успіху та розорилися, то виявиться, що не в останню чергу це сталося через їхнє ставлення до цифрового світу. Наприклад, Netflix і Amazon Prime перетворилися на локомотиви індустрії потокових розваг, у той час як гігант відеопрокату Blockbuster збанкрутував.

Тим часом, піонер цифрових продуктів для пересічних громадян, компанія Apple, стала найбільшою компанією у світі, а про компанію, що колись контролювала понад 20% світового ринку мобільних телефонів, BlackBerry, уже мало хто згадує.

Така тенденція спостерігається в різних сферах економіки: музичні крамниці зачиняються, а до Spotify приєднуються мільйони користувачів, класичні казино ледь встигають за популярністю мобільних казино, а роздрібні магазини не витримують жорстокої конкуренції з онлайн-крамницями, що працюють без видатків на утримання будівель.

Попри силу інтернету, як для трансформації, так і для знищення бізнесу, багато малих і середніх бізнесів (МСБ) ще не використовують його на повну силу. Одні не дуже вірять у те, що інтернет здатний успішно продавати продукти та послуги, інші вже навчилися успішно приваблювати й утримувати клієнтів без цифрових засобів.

Спритність - запорука успішного розвитку МСБ

Ти не менше, недооцінка цифрового ринку може дорого коштувати багатьом малим і середнім підприємцям. Думка про те, що "через успішність офлайн-маркетингових кампаній немає сенсу переводити їх в онлайн" є вкрай ризикованою.

Різні дослідження доводять, що пересічна людина перебуває онлайн 4 години щоденно, і 2,5 години із них вона присвячує соціальним мережам. Це означає, що незалежно від сфери бізнесу більшу частину дня основна маса клієнтів перебуває онлайн. Тому, відсутність компанії в цифровому світі означає втрату дорогоцінного прибутку.

Одним із найбільших випробувань для малого та середнього бізнесу є реакція на ринкові умови, що постійно змінюються. Це можуть бути зміни технологічного характеру, очікування споживачів, або, навіть, небезпечна та раптова глобальна пандемія. Стратегія розширення клієнтської бази через цифровий маркетинг уже неодноразова доводила свою ефективність та забезпечувала конкурентність бізнесу.

Де шукати клієнтів онлайн?

Навіть найкраща цифрова маркетингова стратегія буде неефективною, якщо використовувати її для не "своїх" людей та не у "своєму" місці. Найважливішою умовою ефективної цифрової маркетингової кампанії є пошук клієнтів онлайн у момент їхнього пошуку відповідних товарів або послуг.

Тому, соціальні мережі не завжди є ефективним джерелом клієнтів. Це стосується й тих, хто рекомендує товари або послуги, реклами в пошукових системах, маркетингових кампаній через електронні листи, контент-маркетингу, контекстної реклами та інших цифрових стратегій.

Наприклад, уже неодноразово доведено, що соціальні мережі є ефективною платформою для реалізації маркетингових кампаній для бізнесу зі сфери туризму, охорони здоров'я та спорту, косметичних послуг, моди та нерухомості. Для такої мети також ефективно спиратися на тих, хто рекомендує товари або послуги, оскільки ваш товар рекомендуватиметься людиною або обліковим записом із доволі великою аудиторією користувачів соціальних мереж.

Тим часом, для підприємця, що продає нішеві товари чи надає специфічні послуги, краще скористатися рекламою в пошукових системах - найпопулярнішим прикладом якої є Google Ads. Це варто зробити з 2 причин: по-перше, простіше створення цільового оголошення, а, по-друге, потенційні клієнти шукають подібні товари та послуги саме за допомогою пошукових систем. Саме через це рекламу в пошукових системах успішно використовують спеціалісти з надання побутових послуг населенню (електрики, сантехніки та ін.), служби експрес-доставки, репетитори та торгові посередники зі світу моди.

Контент-маркетинг може використовуватися підприємцями всіх сфер, але максимальну ефективність він демонструє там, де важливі риси та цінності товару чи послуги можна розкрити лише через великий обсяг інформації. Для ресторанів чи готелів це можуть бути відгуки та рецензії.

Тому для початку необхідно відповісти на запитання: де саме перебувають мої клієнти онлайн та де вони шукатимуть мої товари та послуги?

Використання інструментів цифрового маркетингу

З огляду на розмаїття доступних власникам малого й середнього бізнесу потенційних можливостей у світі цифрового маркетингу, вивчення принципу їхньої роботи та подальшого використання для контролю за успішністю кампанії може забрати багато часу та сил, яких, може, й не залишитися на безпосереднє управління бізнесом.

Власники МСБ із грошима можуть звернутися до цифрових маркетингових агентств. Їхні досвідчені працівники підберуть найоптимальніші стратегії для максимальної ефективності кампаній.

Водночас, більшість малих та середніх підприємств віддає перевагу власним відділам цифрового маркетингу. На щастя, є багато інструментів для полегшення такого завдання. Google пропонує набір маркетингових інструментів, разом із Analytics для контролю за переходами на сторінки та поведінки відвідувачів, а також контролем даних в Google Ads для визначення найефективніших оголошень.

Це ж можна сказати про канали в соціальних мережах. Instagram, Facebook, Twitter і інші платформи пропонують своїм бізнес-клієнтам інструменти чіткого контролю за ефективністю оголошень.

Для маркетингових кампаній через електронні листи всі основні платформи надають зрозумілі дані щодо відкриття та переходу за посиланням в електронних листах.

Власникам МСБ необхідно навчитися максимально ефективно використовувати такі інструменти. Адже вони можуть допомогти компанії виявити найбільш та найменш ефективні оголошення. Від тих оголошень, що не працюють, необхідно відмовлятися, а кількість найефективніших необхідно подвоювати та розподіляти для них відповідний бюджет.

Варто пам'ятати, що правильно спланована власником МСБ цифрова маркетингова кампанія значно розширює клієнтську базу.