Где пройти курсы доврачебной помощи и военной подготовки во Львове

zmxn 06 квітня 2022, 08:46

Далеко не все знают, как в случае военных действий должны вести себя обычные граждане. Специальное обучение поможет чувствовать себя увереннее и быстрее ориентироваться в критических ситуациях https://lviv.znaj.ua/ru.

Курсы первой доврачебной помощи САВ

На курсах обучают, как можно спасти жизнь с помощью различных средств: жгуты-турникеты, бандажи, гемостатические бинты, автоматические дефибрилляторы и кислородные маски.

Обучение подойдет для людей, не имеющих медицинского образования, а также для медиков.

Курсы первой доврачебной помощи САВ https://znaj.ua/ru предполагают несколько вариантов обучения:

Базовый курс: первая доврачебная помощь. Официальный международный курс: Basic Life Support от ERC. SUPER-Я (для детей 6–12 лет).

Мальтийская служба помощи во Львове

Мальтийская служба проводит курсы первой помощи для всех, кто хочет быть готовым к различным непредвиденным жизненным ситуациям.

Акцент делается на приобретении и закреплении практических навыков, потому что в критических ситуациях человек должен действовать быстро и безошибочно.

Программа курса соответствует нормам Европейского совета по реанимации и законодательству Украины. Преподаватели — квалифицированные спасатели, прошедшие профессиональное обучение по оказанию первой помощи и имеющие сертификаты европейского образца.

Всеукраинский союз парамедиков

Организация расположена в Киеве, но иногда проводит обучение во Львове. Программа обучения включает несколько курсов:

Первая медицинская помощь. Базовый. Первая помощь при травмах и ДТП. Первая помощь детям. Тренинг для родителей.

Школа снайперов «Дикое поле»

Это общественная организация, объединяющая владельцев огнестрельного оружия. Их цель — научить обращаться со снайперским оружием как можно большее количество украинцев.

Прохождение курсов начинается с получения базовых знаний по эффективному использованию снайперского оружия. К практике допускаются курсанты, успешно сдавшие теоретический экзамен. Практические занятия включают приобретение основных снайперских навыков: выбор позиции, маскировку, выявление целей, командную работу и прицельную стрельбу. Стандарты подготовки одинаковы для мужчин и женщин, гражданских и военных.

Военно-патриотический клуб «Патриот»

Обучение организовано не только для взрослых, но и для детей.

На курсах преподают:

медико-санитарную подготовку;

оружие и огневую подготовку;

топографию и ориентировку на местности;

инженерно-саперную подготовку;

тактику;

навыки выживания;

аналитику;

приемы самообороны.

Возраст, пол, политические и религиозные убеждения не имеют значения.