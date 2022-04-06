Где пройти курсы доврачебной помощи и военной подготовки во Львове

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Далеко не все знают, как в случае военных действий должны вести себя обычные граждане. Специальное обучение поможет чувствовать себя увереннее и быстрее ориентироваться в критических ситуациях https://lviv.znaj.ua/ru.
На курсах обучают, как можно спасти жизнь с помощью различных средств: жгуты-турникеты, бандажи, гемостатические бинты, автоматические дефибрилляторы и кислородные маски.
Обучение подойдет для людей, не имеющих медицинского образования, а также для медиков.
Курсы первой доврачебной помощи САВ https://znaj.ua/ru предполагают несколько вариантов обучения:
Мальтийская служба проводит курсы первой помощи для всех, кто хочет быть готовым к различным непредвиденным жизненным ситуациям.
Акцент делается на приобретении и закреплении практических навыков, потому что в критических ситуациях человек должен действовать быстро и безошибочно.
Программа курса соответствует нормам Европейского совета по реанимации и законодательству Украины. Преподаватели — квалифицированные спасатели, прошедшие профессиональное обучение по оказанию первой помощи и имеющие сертификаты европейского образца.
Организация расположена в Киеве, но иногда проводит обучение во Львове. Программа обучения включает несколько курсов:
Это общественная организация, объединяющая владельцев огнестрельного оружия. Их цель — научить обращаться со снайперским оружием как можно большее количество украинцев.
Прохождение курсов начинается с получения базовых знаний по эффективному использованию снайперского оружия. К практике допускаются курсанты, успешно сдавшие теоретический экзамен. Практические занятия включают приобретение основных снайперских навыков: выбор позиции, маскировку, выявление целей, командную работу и прицельную стрельбу. Стандарты подготовки одинаковы для мужчин и женщин, гражданских и военных.
Обучение организовано не только для взрослых, но и для детей.
На курсах преподают:
Возраст, пол, политические и религиозные убеждения не имеют значения.
08:46: Где пройти курсы доврачебной помощи и военной подготовки во Львове
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