Обучение рекрутингу: что дают профессиональные курсы?

zmxn 04 квітня 2022, 19:55

Сегодня наём персонала очень отличается от того, каким он был буквально несколько лет назад, потому что сильно изменился рынок труда. Уровень безработицы снижается, зато повышается потребность в квалифицированных кадрах, особенно в сфере IT.

Такое положение усложняет работу менеджеров по персоналу, поскольку на открытую вакансию претендует все меньше кандидатов. А размещение объявления на специализированных сайтах поиска работы практически не дает откликов. Чтобы находить хороших работников, нужно научиться продавать вакансии. В этом помогут курсы обучения рекрутеров.

Чему учат на курсах рекрутинга?

Правильно определять профиль потенциальных кандидатов. Невозможность вовремя закрыть вакансию в большинстве случаев обусловлена тем, что рекрутер не совсем понимает, какой именно специалист требуется, и тратит много времени на интервьюирование неподходящих кандидатов.

Правильно изучать резюме. Многие действительно хорошие специалисты не привыкли составлять резюме по общепринятым правилам. HR-менеджер должен уметь «читать между строк», чтобы делать правильные выводы о квалификации кандидата. Иначе есть риск не заметить или упустить ценного профессионала в своей области.

Мотивировать кандидатов. Хороший рекрутер умеет разделять приоритеты на первичные и вторичные, выделять важные преимущества компании, чтобы завлечь специалиста.

Проводить технические собеседования. Многие профессии, особенно в сфере IT, развиваются быстрыми темпами, и уследить за всеми тенденциями сложно. Рекрутерам нужно готовиться к собеседованию (как и кандидатам) и стараться разговаривать с ними на одном языке.

Формировать бренд работодателя. Большинство талантливых специалистов при выборе места работы отдают предпочтение известным компаниям, т.е. бренду. Чтобы привлекать кандидатов именем, необязательно быть крупной организацией, даже небольшие фирмы могут использовать данное «оружие».

На профессиональных курсах HR-менеджер учится подбирать персонал точечно, вследствие чего минимизирует отток кадров. Грамотная организация процессов повышает эффективность работы и узнаваемость бренда, стимулирует кандидатов стремиться попасть в компанию.

Организация работы персонала

HR-обучение также включает практические тренинги по организации работы сотрудников внутри компании, на которых учат:

Определять справедливую заработную плату. Уровень дохода — важная составляющая качественной работы персонала. Чтобы правильно устанавливать зарплату, нужно уметь исследовать рынок, оценивать способности и знания сотрудников.

Грамотно мотивировать. Трудоспособность в разы повышается при правильном сочетании материальной и нематериальной мотивации, что позволяет удерживать квалифицированных специалистов на рабочем месте годами.

Увольнять. Ситуации бывают разными, и увольнять работников тоже нужно уметь.

Еще один важный инструмент грамотного рекрутера — навыки развития корпоративной культуры. Они помогают повысить лояльность персонала к руководству, вовлекать сотрудников в процесс достижения бизнес-целей, мотивировать на быстрое и качественное выполнение задач, добиваться высоких результатов.

Конкуренция на рынке труда достаточно жесткая, хорошие специалисты нужны многим компаниям, поэтому для успешного поиска талантов нужен не просто менеджер. Рекрутер должен знать лучшие тактики, помогающие выделяться на фоне конкурентов и привлекать достойных кандидатов.