Обучение рекрутингу: что дают профессиональные курсы?

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Сегодня наём персонала очень отличается от того, каким он был буквально несколько лет назад, потому что сильно изменился рынок труда. Уровень безработицы снижается, зато повышается потребность в квалифицированных кадрах, особенно в сфере IT.
Такое положение усложняет работу менеджеров по персоналу, поскольку на открытую вакансию претендует все меньше кандидатов. А размещение объявления на специализированных сайтах поиска работы практически не дает откликов. Чтобы находить хороших работников, нужно научиться продавать вакансии. В этом помогут курсы обучения рекрутеров.
На профессиональных курсах HR-менеджер учится подбирать персонал точечно, вследствие чего минимизирует отток кадров. Грамотная организация процессов повышает эффективность работы и узнаваемость бренда, стимулирует кандидатов стремиться попасть в компанию.
HR-обучение также включает практические тренинги по организации работы сотрудников внутри компании, на которых учат:
Еще один важный инструмент грамотного рекрутера — навыки развития корпоративной культуры. Они помогают повысить лояльность персонала к руководству, вовлекать сотрудников в процесс достижения бизнес-целей, мотивировать на быстрое и качественное выполнение задач, добиваться высоких результатов.
Конкуренция на рынке труда достаточно жесткая, хорошие специалисты нужны многим компаниям, поэтому для успешного поиска талантов нужен не просто менеджер. Рекрутер должен знать лучшие тактики, помогающие выделяться на фоне конкурентов и привлекать достойных кандидатов.
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