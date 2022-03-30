Як цифрова революція трансформує валюти та фінанси

zmxn 30 березня 2022, 12:58

Всьому свій час. Все зароджується, росте, в'яне і з часом зникає. Таким є життя, і саме це відбувається і з грошима і тим, як ви їх отримуєте. Наше розуміння грошей різко змінюється, як з точки зору того, як вони заробляються, так і їх вартості.

Ви дістаєте зі свого гаманця монету. Ви можете підняти монету і потримати її в руці, і ви знаєте, що її вартість складає, наприклад, 50 копійок. Швидше за все, через кілька років ви будете тримати в руках маленьку пластикову річ у формі серця або зірки, або у вас може навіть не бути гаманця, і ви матимете доступ лише до віртуальних грошей, які ви не до кінця й розумієте.

Коли ви востаннє думали про минуле, сьогодення та майбутнє грошей? Поява електронного банкінгу та цифрових валют може сигналізувати про зрушення до безготівкового суспільства. Цікаво досліджувати потенціал криптовалют, таких як біткоїн. Маючи на ринку понад 8000 цифрових валют, це осередок потенціалу, а також дискусій.

Коли ми думаємо про перспективи майбутнього грошей, це може допомогти нам отримати новий погляд на власне фінансове становище. Можливо, розуміння того, як розвиваються гроші, дозволить нам приймати більш обґрунтовані та передбачувані фінансові рішення. Чи зміниться те, як ми думаємо про гроші?

1. Кредитні картки та мобільні платіжні програми

В останні роки використання кредитних карток різко зросла. VISA і MasterCard контролюють понад 80% світового ринку кредиток, що робить це класичною ситуацією олігополії (ви можете з цим і не погоджуватися). З іншого боку, рішення для мобільних платежів швидко стають новою і більш комплексною системою. Мобільні телефони, програми, рішення Bluetooth та інші нові технології пропонують нові способи здійснення платежів і переказу грошей. Ця тенденція вже була прийнята багатьма різними галузями та секторами, починаючи від онлайн-магазинів, таких як Rozetka, до онлайн покер-румів, таких як PokerStars, та сервісів доставки, наприклад Glovo.

Молодші покоління швидко адаптувалися до нових методів оплати, і скоро з’явиться покоління, яке взагалі не знайоме з відчуттям, коли тримаєш у руках справжні гроші. Гроші в певному сенсі стають «уявними», створюючи благодатний ґрунт для різного роду віроломств, особливо серед нового покоління. Це величезний ринок. Гроші все ще є королем на цьому ринку, але це гроші, витрачені на мобільних телефонах. Відданість людей, ймовірно, зменшиться, тому що вони не триматимуть грошей у руках.

2. Криптовалюта

Криптовалюти еволюціонували від цифрової новинки до технологій на трильйон доларів, які можуть дестабілізувати світову фінансову систему всього за кілька років. Біткоїни та сотні інших криптовалют стають все більш популярними напрямками інвестицій. До того ж вони використовуються для покупки майже будь-чого: від програмного забезпечення до нерухомості.

Криптовалюти, на думку прихильників, є демократизуючою силою, яка забирає створення грошей і контроль у центральних банків і бірж. Критики, з іншого боку, стверджують, що нова технологія абсолютно нерегульована, надаючи окремим особам, організаціям чи навіть країнам безпрецедентну владу. Кажуть, що майнінг криптовалюти, який споживає багато електроенергії, також шкідливий для навколишнього середовища.

Незважаючи на це, цифрова валюта на основі блокчейну є можливим варіантом майбутнього грошей, оскільки світ продовжує рухатися до систем фінансового обміну, які сприяють зручності. Великі банки, бухгалтерські фірми, корпорації програмного забезпечення та уряди вкладають мільйони доларів у дослідження біткоїнів та технологій блокчейну.

3. Цифровий банкінг

Коли банківські послуги надаються онлайн, щоб зменшити ризики, підвищити ефективність та краще обслуговувати споживачів, це називається цифровим банківським обслуговуванням. Частка персонального офлайн банкінгу продовжує скорочуватися. Цілком природно, що майбутнє грошей буде розвиватися саме у цьому напрямку, а відділення комерційних банків стають все більш безконтактними та автоматизованими.

Експерти вважають, що все більше банків стануть повністю цифровими, що не дивно. Клієнти заощаджують час і гроші, повністю переводячи частину своїх банківських операцій в Інтернет, тоді як банки заощаджують гроші на офісних приміщеннях, повністю переводячи частину своїх транзакцій в Інтернет.

4. Управління грошима стає більш цілеспрямованим

Очікується, що нові досягнення у сфері фінтех змусять наші гроші працювати більше на нас і наші цінності протягом наступного десятиліття. Молоде покоління інвесторів використовує гроші більш цілеспрямовано і хоче, щоб їхні банки це відображали. Хоча банк отримує прибуток від ваших грошей, можливо, ваші гроші ще не повністю працюють на вас і навіть можуть працювати проти вас.

Не покладаючись на гігантські банки, які суперечать їхнім ідеалам, інвестори намагаються вирішувати такі проблеми, як зміна клімату, корупцію та соціальну несправедливість. Що це означає для майбутнього грошей? Зрештою, банки інвестують наші важко зароблені гроші, де вони вважають за потрібне, зазвичай прибутково. Це означає, що банк може інвестувати ваші гроші у справи, з якими ви не згодні. Сьогодні люди все більше усвідомлюють розрив між їхніми принципами та звичками витрачати/інвестувати.

Незважаючи на те, що безпека та економічна ефективність мають вирішальне значення, ми не можемо упускати з уваги той факт, що майбутнє грошей залежить від цифрових даних. Люди цінують зручність нових форм валюти, оскільки це дозволяє їм керувати своїми фінансами з меншим занепокоєнням, будь то бюджетування продуктів харчування чи встановлення автоматичних внесків заощаджень.

Це означає, що гроші стануть менш абстрактними – просто числом у коробці – і набагато більше пов’язаними з нашим самовираженням.