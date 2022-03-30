Почему конопляное масло имеет столько полезных веществ

zmxn 28 березня 2022, 09:38

В интересах поддержания формы и стройной фигуры многие исключают из рациона жиры или жестко ограничивают их потребление. Между тем наличие липидов в повседневных блюдах не только очень важно, но даже необходимо. Следует помнить, что жиры необходимы для усвоения некоторых витаминов (жирорастворимых витаминов), то есть витаминов А, D, Е и К. Примером жира, содержащего множество ценных ингредиентов и оказывающего благотворное влияние на организм человека, является конопляное масло. Большой выбор подобных продуктов доступен на weedbates.com. Там много полезного.

Хотя у многих людей, когда мы упоминаем о нем, первой ассоциацией является марихуана, стоит уточнить, что конопляное масло не имеет ничего общего с наркотическим веществом, поскольку оно не содержит ТГК (тетрагидроканнабинол), соединения, ответственного за интоксикацию и вызывая галлюцинации. Вместо этого он может предложить нам ряд других, чрезвычайно ценных ингредиентов.

Ценный состав конопляного масла

Какие ингредиенты, содержащиеся в конопляном масле, делают его достойным внимания?

Прежде всего, это ненасыщенные жирные кислоты (НЖК), в том числе омега-9 (олеиновая кислота),

омега-6 (включая линолевую кислоту и гамма-линоленовую кислоту),

омега-3 (альфа-линоленовая кислота, стеариновая кислота),

аминокислоты и фитостеролы, а также множество витаминов и минералов.

Оно включает в себя, среди прочего, витамины А, Е и К и витамины группы В, а в случае минералов - кальций, фосфор, цинк и магний.

Оно также содержит множество биологически активных веществ, обладающих противовоспалительными, антисептическими и антиоксидантными свойствами, в том числе токоферолом и упомянутым выше каннабидиолом. Ценный состав этого масла означает, что при правильном использовании оно может обладать целебными свойствами. Для этого используется сырое и нефильтрованное конопляное масло холодного отжима.

Применение конопляного масла

Конопляное масло особенно полезно для сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной систем. Снижает концентрацию триглицеридов в крови, предотвращая атеросклероз. Оно укрепляет кровеносные сосуды, поддерживает правильный кровоток и предотвращает закупорку, подавляя процесс слипания тромбоцитов. Конопляное масло также обладает противораковым действием, которое включает, среди прочего, ингибирование размножения раковых клеток. Диабетикам наверняка будет интересен тот факт, что конопляное масло препятствует колебаниям сахара в крови.