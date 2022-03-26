Термобілизна для подорожей

zmxn 26 березня 2022, 19:41

Термобілизну можна носити за будь-яких обставин; чи то спекотно чи холодно. Нижня білизна може бути ефективною як для збереження тепла, так і для забезпечення гарного відведення вологи. Справді, у спеку термобілизна можна носити окремо, як трикотаж. Коли холодно, саме під шарами вам доведеться носити термобілизну як нижню.

Термобілизна: практична, зручна і легка

Ми не всі подорожуємо в однакових умовах: готелі, кемпінг... Комфорт, час сушіння та легкість прання одягу — це критерії, які необхідно враховувати. Коли ми говоримо про комфорт, ми маємо на увазі як матеріали, так і конструкцію спідньої білизни. Вибирайте дихаючі або навіть ізолюючі матеріали для холодної пори року, із плоскими швами або навіть безшовною конструкцією. Щоб забезпечити швидке висихання після прання, вибирайте матеріали із синтетичних волокон. Якщо ви знаєте, що не зможете регулярно прати термобілизну — мериносова шерсть стане гарним союзником завдяки своїм антибактеріальним та терморегулюючим властивостям.

Крім того, термобілизна для чоловіків і жінок в основному дуже легка і компактна, тому вона займає дуже мало місця у вашому рюкзаку або дорожній валізі.

Синтетична чи вовняна термобілизна?

Ви схильні потіти і хочете швидко висохнути? Вибирайте синтетичну термобілизну. Ви чутливі до холоду та хочете забезпечити відмінну теплоізоляцію? Віддайте перевагу термобілизні з шерсті мериноса. Перевага вовни в тому, що вона зберігає свої теплові властивості навіть у вологому стані.

Жіноча термобілизна та правило трьох шарів

«Правило трьох шарів» тепер прийнято переважною більшістю спортсменів в екстремальних умовах. Це правило досить просте і дозволяє максимально захистити себе від холоду та негоди. Перший шар — це термобілизна, яка повинна приносити максимально можливий комфорт, а другий шар (фліс) повинен зберігати тепло. Роль третього шару — захистити вас від дощу та вітру завдяки водонепроникній та дихаючій мембрані.

Правильний вибір жіночої термобілизни

Дуже важливо правильно вибрати кожен шар, тому що саме їхня взаємодоповнюваність робить систему ефективною. Тому вибір першого шару дуже важливий. Жіноча термобілизна — це єдиний шар, що стикається з вашою шкірою, тому перший критерій, на який слід звернути увагу, — зручність. На додаток до комфорту, нижній шар має бути теплим і дихаючим. Справді, він повинен підтримувати природну температуру вашого тіла: тому він має бути теплим і забезпечувати найкраще відведення вологи. Останній критерій, якому має відповідати жіноча термобілизна, є свобода рухів. Нижній шар повинен давати вам більшу свободу рухів, щоб не заважати вашим маневрам.

Жіноча термобілизна на сайті Terra Incognita

Вибрати ідеальну жіночу термобілизну досить просто: вона має відповідати критеріям, які ми щойно докладно виклали. Білизна має бути теплою, зручною і дихаючою. На сайті магазину Terra Incognita ви знайдете термобілизну від найкращих брендів за доступними цінами.