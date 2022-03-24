Помощь юриста: статус беженца, как получить разрешение на оружие и другое

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В связи с ситуацией в Украине, а именно вторжением в страну россии и началом полномасштабной войны в Украине в Украине важными являются решения юридических вопросов. Более трех миллионов человек за месяц войны покинуло страну. Для решения различных вопросов им понадобится миграционный адвокат. Он поможет решить нюансы и составить правильно документы, чтобы за границей все прошло гладко и без проблем.
Многих интересует на данный момент статус беженца в украине. Многие украинцы покинули свою страну, чтобы избежать военных действий, чтобы остаться живыми и здоровыми. На данный момент тем, кто выехал за границу можно перебывать безовсяких других документов 90 дней. Однако можно получить статус беженца, а с ним и помощь от государства, где вы подаете документы.
Стоит отметить сразу, что это весьма длительный процесс и он не происходит быстро, тем более, что очень много украинцев покинуло страну за последнее время. Также важный момент заключается в том, что на период оформления беженства у вас забирают паспорт на полгода. Правда, при этом государство обеспечивает вас временным жильем, дает продукты питания и выплачивает денежные средства. При этом рекомендуется пересекать границу не в статусе беженца полученного на территории Украины.
Важным моментом на данный момент в Украине также является то, как получить разрешение на оружие. Многие учитывая войну, а в последствии и послевоенный период, будут думать о том, как лучше защитить себя и свою семью. Оптимальным решением будет купить оружие, но просто так его получить будет нельзя. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение. По последнему закону это разрешение может получить работник МВД, государственный служащий, журналист или депутат. Но, например, иметь охотничье ружье для любимого хобби может и обычный человек. Так, что фактически оружие может иметь каждый, кто этого захочет. Получить разрешение можно и самому, но намного эффективнее и быстрее это можно сделать с помощью юриста.
11:45: Помощь юриста: статус беженца, как получить разрешение на оружие и другое
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