Выбор эхолота для рыбалки

zmxn 17 березня 2022, 02:37

Для быстрого поиска уловистых мест необходимо специальное приспособление. Эхолот позволит определять наличие рыбы. Еще он выявляет рельеф, глубину водоема. Поэтому данное устройство незаменимо для рыбаков.

При этом нужно внимательно подойти к выбору этого приспособления. Можно купить эхолот в Kapitan.ua, где предлагается большой ассортимент данных приборов.

Количество лучей

Лучом называется частота сигнала. Если она высокая, получается насыщенная картинка на экране, но будет небольшая охватная зона. На приспособлении может находиться 1-5 лучей с частотой 50-1200 кГц.

Для рыбалки с безмоторной лодки требуется однолучевой эхолот на 83 кГц. Для просторного озера нужно хотя бы 2 луча – 83 или 200 кГц. Подходящий прибор поможет сделать рыбалку комфортной.

Дисплей

Дисплей бывает монохромным и цветным. От этого зависит вид изображения. Допускается его передача на экран телефона.

Чтобы была насыщенная картинка, требуется большой дисплей. Благодаря ему обеспечивается быстрая оценка ситуации. Монохромные дисплеи расходуют мало энергии.

Разрешение

Данный параметр свидетельствует о четкости картинки. Если разрешение небольшое, то рыбная стая представлена в виде пятна.

Чтобы ловить рыбу с берега, требуется эхолот с 240х240 или 240х270 пикселей. Это изображение позволит определить рельеф водоема и поможет увидеть подводных обитателей.

Другие особенности

Выбирая эхолот, обязательно нужно смотреть на:

Габариты экрана. Благодаря большому дисплею и широкой области охвата получится быстро узнать: это стая или крупная особь. Если рыбалка является хобби, то лучше приобрести устройство в 4-5 дюймов.

Глубину эхолокации. Следует учитывать особенности водоема. Для маленького водохранилища требуется глубина в 25 метров. А для рыбалки на озере нужны углубления и впадины, поэтому предпочтительнее использовать эхолот в 35-80 м. Для моря потребуется – 300-1500 м.

Модуль GPS. Устройство с данной функцией требуется тем, кто любит рыбачить на огромных территориях. Помимо навигации он помогает отмечать на карте участки скопления рыбы, чтобы можно было вернуться снова. А навигатор позволит отыскать дорогу при тумане или в темное время.

Функциональный и надежный гаджет будет отличным помощником для рыбака. Достаточно внимательно выбрать подходящий эхолот, который сможет прекрасно справляться со своими задачами.