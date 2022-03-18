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Для быстрого поиска уловистых мест необходимо специальное приспособление. Эхолот позволит определять наличие рыбы. Еще он выявляет рельеф, глубину водоема. Поэтому данное устройство незаменимо для рыбаков.
При этом нужно внимательно подойти к выбору этого приспособления. Можно купить эхолот в Kapitan.ua, где предлагается большой ассортимент данных приборов.
Лучом называется частота сигнала. Если она высокая, получается насыщенная картинка на экране, но будет небольшая охватная зона. На приспособлении может находиться 1-5 лучей с частотой 50-1200 кГц.
Для рыбалки с безмоторной лодки требуется однолучевой эхолот на 83 кГц. Для просторного озера нужно хотя бы 2 луча – 83 или 200 кГц. Подходящий прибор поможет сделать рыбалку комфортной.
Дисплей бывает монохромным и цветным. От этого зависит вид изображения. Допускается его передача на экран телефона.
Чтобы была насыщенная картинка, требуется большой дисплей. Благодаря ему обеспечивается быстрая оценка ситуации. Монохромные дисплеи расходуют мало энергии.
Данный параметр свидетельствует о четкости картинки. Если разрешение небольшое, то рыбная стая представлена в виде пятна.
Чтобы ловить рыбу с берега, требуется эхолот с 240х240 или 240х270 пикселей. Это изображение позволит определить рельеф водоема и поможет увидеть подводных обитателей.
Выбирая эхолот, обязательно нужно смотреть на:
Функциональный и надежный гаджет будет отличным помощником для рыбака. Достаточно внимательно выбрать подходящий эхолот, который сможет прекрасно справляться со своими задачами.
10:01: Affilka від SOFTSWISS створює партнерську програму для криптовалютного казино JustBit
02:37: Выбор эхолота для рыбалки
20:09: Нападение России на Украину: Самые важные события 11 марта
12:05: Выбираем горнолыжный курорт в Карпатах: по-европейски или камерно, дорого или бюджетно – на любой вкус
08:43: Пожертвование и благотворительный сбор биржи Binance для Украины
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