Affilka від SOFTSWISS створює партнерську програму для криптовалютного казино JustBit

zmxn 18 березня 2022, 10:01

Компанія Affilka by SOFTSWISS оголосила в п'ятницю про нове партнерство з JustBit.io, онлайн-казино, яке працює під ліцензією Кюрасао. Нова партнерська програма називається JustAffiliates.

Партнерство JustBit.io з партнерською маркетинговою платформою Affilka дозволить компанії побудувати міцні та взаємовигідні відносини з афіліатами, а також залучити якісний трафік до свого казино. До цього компанія дозволила клієнтам в ігрові автомати грати на гривні, що дозволило збільшити аудиторію на кілька тисяч.

JustBit.io – це криптобренд, що спеціалізується на слотах та живих столах. Серед ключових причин вибору Affilka, як основний партнер, для запуску партнерської програми компанія назвала зручний платіжний модуль та конструктор комісій, що дозволяє налаштувати клієнта"до найдрібніших деталей.

Численні опції фільтрації у статистичних звітах також допомагають бренду швидше проводити аналіз партнерської програми.

Програма для відстеження афіліатів Affilka, створена в 2018 році, є крос-функціональним рішенням для легкого та швидкого просування iGaming-брендів. До його переваг відносяться:

Декілька вбудованих платіжних систем. Детальні звіти щодо партнерів та гравців, включаючи розширену сегментацію, фільтрацію та угруповання даних. Синхронізація з платформою Casino/Sportsbook та оновлення даних кожні 15 хвилин. Різні креативні рішення: банери та лендинги для афіліатів. Класичні (RevShare, Hybrid, CPA) чи індивідуальні стратегії оплати.

В офіційному прес-релізі Анастасіс Борова, власник продукту Affilka by SOFTSWISS, розповіла про нову інтеграцію і сказала:

«Я рада оголосити про JustAffiliates – першу партнерську програму, запущену в новому році Affilka у партнерстві з JustBit.io! Індустрія азартних ігор – це надзвичайно конкурентна сфера, тому, щоб досягти успіху, необхідно вибирати найнадійніших і найавторитетніших партнерів. Affilka ідеально підходить для цього, оскільки її репутація і більше сотні задоволених клієнтів говорять самі за себе».

Голова відділу роботи з афіліатами JustAffiliates також прокоментував:

«Я хотів би подякувати команді Affilka за професіоналізм та увагу до обслуговування клієнтів, які вони продемонстрували під час запуску партнерської програми JustAffiliates. Ми вже тут і зараз відчули переваги роботи з Affilka, тому я можу з упевненістю сказати, що JustBit.io зробив правильний вибір. Я очікую, що наша партнерська програма стане відмінним місцем для продуктивної роботи з афіліатами, що зростає та розвивається разом з нашим казино».