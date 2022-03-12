Нападение России на Украину: Самые важные события 11 марта

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Закончился шестнадцатый день вторжения России в Украину. Украинские силы продолжают обороняться, а россияне концентрируют войска вокруг Киева и Мариуполя, сообщили в Генштабе ВСУ. Война России с Украиной продолжается уже 17 день а президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет разрешить добровольцам с Ближнего Востока сражаться с украинскими войсками.
В Броварском районе под Киевом идут бои с российскими войсками, а три города находятся на грани гуманитарной катастрофы; Славутич полностью изолирован, заявил в пятницу глава администрации Киевской области Алексей Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что страна достигла стратегического поворотного момента в войне с Россией, но предупредил, что невозможно сказать, как долго будут продолжаться боевые действия.
В ООН заявили, что обладают достоверной информацией относительно применения в Украине кассетных бомб в районах проживания людей. Как подчеркивалось, неизбирательное применение такого оружия можно считать военным преступлением.
С начала вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет по украинским городам и селам, заявил в пятницу Верховный главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. - Это кровавое преступление путинского режима, - указали военные.
За минувшие сутки российские войска потеряли в боях в Украине 266 военнослужащих, а с начала войны - более 12 тысяч, сообщил Генштаб ВСУ.
В минувшие сутки ВСУ уничтожили две крупные колонны российской армии и 10 самолетов, сообщило утром командование ВВС Украины.
Также противник рано утром 11 марта атаковал аэропорты в Луцке и Ивано-Франковске на западе Украины и в Днепре на востоке. Это были первые обстрелы Луцка и Днепра с начала российской агрессии.
Российские войска проводят обстрелы по жилым кварталам Мариуполя каждые полчаса, сообщил в видеообращении мэр города Вадим Бойченко. Он также подчеркнул, что россияне держат в Мариуполе 400 тысяч заключенных граждан, которые ежедневно ждут гуманитарного коридора.
Вечером Сенат США принял законопроект о бюджете на 1,5 триллиона долларов, включая пакет дополнительных расходов на сумму 13,6 миллиарда долларов для помощи Украине и странам-беженцам.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в четверг вечером произошла атака российской авиации на Физико-технический институт в Харькове, где находятся радиоактивные материалы. Был пожар, но, по словам украинских властей, риска радиоактивного заражения нет.
20:09: Нападение России на Украину: Самые важные события 11 марта
12:05: Выбираем горнолыжный курорт в Карпатах: по-европейски или камерно, дорого или бюджетно – на любой вкус
08:43: Пожертвование и благотворительный сбор биржи Binance для Украины
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05:59: Пластиковый или деревянный – выбираем домик для любимой куклы
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