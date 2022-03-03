Выбираем горнолыжный курорт в Карпатах: по-европейски или камерно, дорого или бюджетно – на любой вкус 12:05
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Компания Binance, наиболее известная по одноименной криптовалютной бирже, выделяет $10 000 000 на помощь беженцам из Украины на фоне вооруженного конфликта с РФ, а также тем, кто не может уехать, но тоже претерпевает тяжелые времена в стране.
Три ключевых направления, в которых Бинанс сотрудничает с мировыми благотворительными организациями:
Кроме того, благотворительный фонд Binance Charity принимает пожертвования в криптовалюте в рамках сбора Humanity First – Ukraine Emergency Relief Fund.
На момент написания собрано 149,29 BTC, или $6 512 834 из $20 024 628.
Можно использовать криптовалюты BTC, BNB, BUSD, ETH, а также оставить дополнительное сообщение к платежу.
Binance Charity самым активным образом сотрудничает с правительственными и некоммерческими компаниями, ориентируясь на такие цели, как:
Фонд Binance Charity был основан в 2018 году, и с тех пор собрал свыше $10 000 000 на различные важные мировые цели, связанные с социальными, экологическими, гуманитарными, эпидемиологическими проблемами. Сделать пожертвование может любой желающий, для этого даже не обязательно иметь аккаунт на бирже. Потребуется только указать немного информации о себе и источник средств (без подробностей).
12:05: Выбираем горнолыжный курорт в Карпатах: по-европейски или камерно, дорого или бюджетно – на любой вкус
08:43: Пожертвование и благотворительный сбор биржи Binance для Украины
06:50: Выбор оптики для охоты
05:59: Пластиковый или деревянный – выбираем домик для любимой куклы
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