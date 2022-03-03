Пожертвование и благотворительный сбор биржи Binance для Украины

zmxn 02 березня 2022, 08:43

Компания Binance, наиболее известная по одноименной криптовалютной бирже, выделяет $10 000 000 на помощь беженцам из Украины на фоне вооруженного конфликта с РФ, а также тем, кто не может уехать, но тоже претерпевает тяжелые времена в стране.

Три ключевых направления, в которых Бинанс сотрудничает с мировыми благотворительными организациями:

Защита детей. В рамках партнерства с ЮНИСЕФ (Детским фондом ООН) компания финансово помогает детям Украины, которых более 7,5 миллионов. Потребности детей и их родителей будут увеличиваться, если конфликт не прекратится в ближайшее время. Необходимы лекарства, продукты, вода, социальная и психологическая поддержка.

Защита внутренне перемещенных лиц – тех, кто не может выехать из Украины. По сведениям Международного комитета спасения, что их более 100 тысяч. Они находятся в опасности. В нескольких точках по всей стране уже работает Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и организация People in Need. Они снабжают ресурсами пострадавших внутри страны.

Поддержка беженцев. Оказание срочной помощи в виде продуктов питания, воды, медикаментов и, конечно, надежных временных убежищ для жизни. Активное участие в этом принимает Международная сеть стратегических действий iSANS.

Кроме того, благотворительный фонд Binance Charity принимает пожертвования в криптовалюте в рамках сбора Humanity First – Ukraine Emergency Relief Fund.

На момент написания собрано 149,29 BTC, или $6 512 834 из $20 024 628.

Можно использовать криптовалюты BTC, BNB, BUSD, ETH, а также оставить дополнительное сообщение к платежу.

Binance Charity самым активным образом сотрудничает с правительственными и некоммерческими компаниями, ориентируясь на такие цели, как:

Помощь в безопасном пересечении границ дружественных стран.

Позиционирование критически важных предметов снабжения, питьевой воды.

Психологическая и социальная поддержка для людей всех возрастов.

Предоставление временного жилья для беженцев и ВПЛ.

Правовая помощь.

Фонд Binance Charity был основан в 2018 году, и с тех пор собрал свыше $10 000 000 на различные важные мировые цели, связанные с социальными, экологическими, гуманитарными, эпидемиологическими проблемами. Сделать пожертвование может любой желающий, для этого даже не обязательно иметь аккаунт на бирже. Потребуется только указать немного информации о себе и источник средств (без подробностей).