Настройка ретаргетинга в Яндекс.Директ

zmxn 02 березня 2022, 12:16

Ретаргетинг — незаменимый рекламный инструмент, позволяющий напомнить о себе людям, уже знакомым с вашими товарами. Основных функций у такого типа рекламы две — формирование базы постоянных клиентов и доведение уже заинтересованного человека до покупки. Рассмотрим применение ретаргетинга на примере Яндекс.Директ.

Ретаргетинг в Яндекс.Директ: как это работает

Рекламная платформа Яндекс.Директ позволяет выбирать пользователей для демонстрации рекламы, основываясь на истории их посещенных сайтов. Так, вы можете указать, чтобы объявление демонстрировалось только тем людям, которые уже посещали ваш сайт, собрали корзину или посмотрели конкретный товар — это будет так называемая догоняющая реклама. Но просто показывать рекламу всем, кто когда-либо был на вашем сайте — это пустая трата рекламного бюджета.

Чтобы ретаргетинг работал, нужно настроить Яндекс.Директ таким образом, чтобы все посетители были разбиты на сегменты. Правильная сегментация позволит дожать потенциальных покупателей и довести их до оплаты покупки. Соответственно, грамотный ретаргетинг дает в результате пересечение двух множеств: людей, посетивших ваш сайт, и людей, заинтересованных в покупке вашего товара.

Конверсия и узнаваемость

Две задачи, с которыми ретаргетинг справляется лучше всего — это повышение узнаваемости бренда и конверсии. Реклама должна составляться по-разному для этих двух целей.

Узнаваемость

Ретаргетинг на узнаваемость работает медленно, но эффективно. Мгновенных конверсий ожидать не стоит, но зато вы сможете создать убедительный образ компании, которой можно доверять. При настройке таких рекламных объявлений не стоит пытаться продать товар — вместо этого оставьте ссылку на статью из вашего блога или другой полезный материал.

Конверсия

Ретаргетинг для конверсий должен быть направлен на заинтересованную аудиторию: люди, которые подписались на вашу рассылку, оставили контактные данные или положили товары в корзину. Такие объявления должны указывать на выгоду покупок именно у вас.

Настраиваем ретаргетинг в Яндекс.Директ

Правильная сегментация аудитории — это главная составляющая успеха ретаргет-кампании. Вы не должны тратить деньги на показы людям, которые не принесут вам прибыли, поэтому при настройке кампании нужно отсечь такую аудиторию. Например, если вы не отправляете товары за рубеж, настройте демонстрацию рекламы только клиентам, находящимся в пределах вашей страны.

Яндекс.Директ также позволяет настроить сегментацию по поведению, чем часто пользуются профессиональные маркетологи, включая специалистов из ROMI center. Сегментация по поведению определяет, какие действия производил посетитель, сколько времени он провел на сайте. Отбирая людей, которые действительно проявили интерес (побродили по страницам дольше нескольких секунд), вы сможете настроить более точную сегментацию.

Также будет полезно добавить сегмент клиентов — добавьте в Яндекс.Директ базу данных людей, которые уже у вас покупали товары, и создайте отдельный сегмент для них.

Ретаргетинг — мощный инструмент для наращивания базы постоянных клиентов и доведения посетителей до покупок. Обязательно используйте его, чтобы увеличить продажи и повысить узнаваемость бренда